ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

(О романе О. Этлухова «Лунный свет»)

Вышел в свет роман (трилогия) известного российского писателя Олега Этлухова «Лунный свет». По оценкам ведущих литературных критиков России, роман вошёл в число лучших классических произведений, изданных в странах постсоветского пространства, а его автор занял свое место в российской литературе. И ранее его романы получали высочайшую оценку. Для Абхазии этот факт примечателен и тем, что Олег Этлухов гражданин этой страны.

В своих многочисленных интервью Олег Адыль-Гиреевич неоднократно подчеркивал мысль о том, что он гордится тем, что смог донести до российского и мирового читателя «частицу души и менталитета» абхазского народа.

Один из самых значимых литературных критиков России Николай Переяслов пишет об Олеге Этлухове как об авторе «блистательных романов».

Редактор издательства Е. Скворцова, обращаясь к писателю, дает высокую оценку произведению «Лунный свет»: «Поздравляю. Вы создали великолепный роман. Уверена. Он найдёт свое достойное место в ряду лучших произведений литературы России. Невольно напрашивается сравнение с классиками мировой литературы. Да, Вы и есть уже этот самый классик. Уверена, что критика по достоинству оценит это прекрасное эпическое произведение».

Положительная оценка творчества О. Этлухова дана на страницах ведущих литературных газет и журналов России («Молодая Гвардия», «День литературы», «Родная Ладога», «Слово», «Дон» и т.д.). Отмечу, что роман «Лунный свет» наполнен особым философским содержанием. Он заставляет задуматься читателя о смысле жизни и месте человека на этой земле. Особой отличительной чертой романа является то, что в нем нет традиционного главного героя.

Главный герой романа – ВРЕМЯ.

В романе нет традиционной сюжетной линии.

Сюжет романа – ЭПОХА.

Эпоха великих свершений советского народа. Эпоха величайшего предательства в истории человечества.

Многие мысли, высказанные автором романа, заставляют по-новому взглянуть на старые давно известные истины, которые кажутся многим из нас незыблемыми и бесспорными.

В авторской трактовке они несут совершенно новое содержание и совершенно другую смысловую нагрузку.

Так, особое внутреннее значение приобретают слова: «Горизонт видят все. До горизонта не дошел еще никто».

В этой мысли писателя вера и надежда каждого человека, его вечное стремление заглянуть за «свой горизонт».

Не меньшее значение приобретает и другая мысль автора романа: «Никогда не поздно оглянуться назад».

И ты начинаешь невольно задавать себе вопрос, а не пора ли и мне самому оглянуться назад, поднять голову вверх и посмотреть в глаза своему создателю, послушать, что скажет мне тишина грядущего времени.

Прочитав строки: «Каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому что закончилась необходимость в этих топорах», начинаешь невольно задумываться над тем, что происходит сегодня в России и в других краях необъятного постсоветского пространства. Не повторяем ли мы путь, по которому прошли в свое время советские люди.

И снова задаешь себе вопрос, туда ли идем мы, то ли несем своим потомкам?

Такое же ощущение приходит от слов, содержащих в себе другую интересную мысль: «И думает человек. Вот придет. А время не приходит. Время уходит».

Читаешь эти слова и невольно начинаешь видеть в другом свете связь вечности и мгновения своей жизни, понимать, почему ведущие литературные критики России и зарубежья ставят творчество Этлухова в один ряд с творчеством Л.Толстого и Шолохова, Хеменгуэя и Ремарка.

Особое впечатление на читателя производят слова одного из героев романа – абхаза Анзора Родионовича, заброшенного волей судьбы в далекие задонские степи, где он показал истинное лицо своего народа, и стал олицетворением лучшего, что есть в нём: «Осень всегда рядом с нами. Только мы не всегда видим её».

В этих словах особый смысл. Неуловимое таинство времени, уходящего в никуда.

Читаешь эти строки и невольно думаешь:

«Остановись, человек! Посмотри вокруг себя. Подумай. Что скажешь ты своему создателю, когда придет твой день. Осень, она всегда рядом».

А может, прав был другой герой романа – отец Василий, утверждая, что сегодня мы поменяли счастье на сытость, любовь на секс, талант на деньги, дружбу на партнерство, искренний чистый смех на довольный хохот. Может, на самом деле, наши отцы и деды были намного счастливее нас, не потеряв самого главного, – веры в себя, в людей, в доброе, светлое будущее своих детей.

Многие критики отмечают, что автору удалось короткими сочными мазками нарисовать «лицо» громадной эпохи. Увидеть большое в малом, малое в большом.

Во второй и третьей книгах романа дана широкая панорама жизни, надежд и чаяний жителей советской Абхазии, их вера в светлое будущее, которую оборвала война. Показан особый дух абхазского народа, выигравшего тяжелейшую войну в своей истории.

Словом, неудивительно, что литературный критик Шульгин отмечает: «Для читателей всего «остального мира», и для меня в том числе, вторая книга романа «Лунный свет» «Далекое солнце» воспринимается как малая художественная энциклопедия Абхазии и ее большой необъятной души».

Очень удачно дополняют мысли автора и всю философскую линию романа представленные в книге картины замечательного абхазского художника Бориса Ашуба.

Произведения классиков заставляют думать, видеть, понимать реальность жизни такой, какой она была, есть и будет.

Роман «Лунный свет» яркий пример тому. Книга еще раз позволяет осмыслить давно известную истину:

Луна не светит. Она лишь отражает свет солнца ушедшего за горизонт. Именно таковы пока сейчас сегодняшняя Россия и Абхазия. В то же время автору удалось между строк провести главную идею романа:

Всевышний создал эту землю так, что рано или поздно солнце восходит вновь. Тогда и придет время собирать камни.

Кто сделает это? На этот вопрос даст нам ответ день грядущий.

X. ТАХТАМЫШЕВ, профессор, член Союза писателей РФ

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: обществоАвтор: X. ТАХТАМЫШЕВ, профессор, член Союза писателей РФ