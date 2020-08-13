ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ

Наука Абхазии

Когда уважаемое научное мировое сообщество обращается к нашим ученым, это означает одно – об абхазской науке за рубежом знают многие, интересуются открытиями. Поэтому и приглашают наших ученых принять участие в том или ином мероприятии.

Наш соотечественник Расим Камлия – один из тех, кто занимается исследованиями, которые простому человеку непонятны и сложны для восприятия, и даже могут показаться странными.

Например, атомы вещества и их ядра, которые нацелены на выявление факторов, определяющих их свойства.

Для просвещенных умов мир науки Р.Камлия дает объяснения, которые, как тропинка, выводят на большую дорогу теоретической и вычислительной физики.

Ниже мы приводим письма, наглядно показывающие, какое теплое профессиональное отношение к нашему ученому питают его коллеги из США, Великобритании.

А по сути, это негласное признание нашей республики и оценка трудов ученого из Абхазии.

Юрий КУРАСКУА

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Уважаемый доктор Расим Камлия!

Я пишу Вам в связи с вашей исследовательской работой под названием «Исследование сильных взаимодействий протонов и дейтронов».

Я прочитал ваше исследование в интернете и нашел его достойным похвалы. Это, действительно, важная работа для коллег-исследователей и ученых, работающих в этой области. Я также поделился с коллегами выводами и заключениями вашей исследовательской работы.

Продолжая ваши исследования, я обнаружил, что они соответствуют тематике нашего исследовательского журнала, и я хотел бы приветствовать вас, чтобы вы сотрудничали с нами. Наша редакционная коллегия, а также руководство и я согласились признать вас почетным членом издательства London Journals Press.

Ваш идентификатор участника #ОV74328 действителен в течение этого квартала года.

Как вы, возможно, уже знаете, London Journals Press (Великобритания) является всемирно признанной издательской организацией и органом по аккредитации исследовательских стандартов. Мы следуем стандартам СОРЕ и Research Councils United Kingdom и сотрудничаем с исследователями во всех ведущих дисциплинах, таких как компьютерные науки, инженерия, наука, менеджмент, медицинские, социальные и гуманитарные науки.

Мы следуем всеобъемлющему и обширному процессу экспертной оценки, который является трудоемкой процедурой. В соответствии с Конвенцией ваша статья будет рассмотрена в приоритетном порядке, поскольку вы входите в Совет членов Розалинды.

Кроме того, вы можете прочитать больше о прессе лондонских журналов, нашей основной этике и ценностях на веб-сайте, iournalspress.com

Я с нетерпением жду от вас скорого ответа и успешных академических отношений в будущем.

С уважением,

доктор Р. Г. ПАТТЕРСОН, главный автор, Лондонские Журналы Пресса

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Уважаемый доктор Расим Камлия, приветствую ваши исследования...

OSP Journal of Nuclear Science был международным рецензируемым журналом открытого доступа, который включает в себя темы радиологии, ядерной медицины, спектрометрии и т.д., стремится обеспечить глобальный научный форум для исследователей, профессионалов и промышленных поставщиков. Мы будем рады, если вы сможете представить статью в нашем предстоящем выпуске. Ваш вклад помогает журналу достичь своих высоких стандартов и лучшей этики в исследовательском сообществе. Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте свою статью по адресу: manuscript@ospublisher.org

С наилучшими пожеланиями,

Роберт КИТ, помощник научного редактора.

71-75 Шелтон-Стрит. Ковент-Гарден, Лондон WC2H 9JQ. Соединенное Королевство

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА