ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

По приглашению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу представители Министерства обороны Республики Абхазии примут участие в Международных армейских играх и Фестивале национальной культуры «Дружба без границ», которые пройдут в Российской Федерации.

Министр обороны РА Владимир Ануа пожелал команде хорошего старта и успехов на предстоящих играх: «Для нашего государства и армии – это значимое событие. Мы впервые принимаем участие в таком мероприятии. Наш народ надеется на вас, на то, что вы достойно представите на играх нашу независимую Абхазию».

Соревнования будут проводиться в разных регионах РФ. Абхазская команда будет разделена на группы.

Помощник министра обороны РА Александр Ачба рассказал, в каких именно соревнованиях примет участие абхазская команда. «Мы будем соревноваться в пяти конкурсах: «Танковый биатлон», «Мастер-оружейник», «Полевая кухня», «Аварийный район», а также в конкурсе творческих коллективов «Дружба народов». Особенно радует, что нам дали возможность принять участие в «Танковом биатлоне». Это популярнейший вид соревнований в армейских играх».

В этом году на Игры приедут 250 команд из 90 государств, это более 6 тысяч человек. Министр обороны РА Владимир Ануа примет участие в VI Международном военно-техническом форуме «Армия – 2020».

Международные армейские игры будут транслироваться на телеканале «Звезда-ТВ».

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс