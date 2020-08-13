ИЗУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа провели рабочее совещание с делегацией коллег из Российской Федерации. В состав делегации входили эксперты АО «Техническая инспекция ЕЭС» и Центра технического надзора ПАО «Россети». Делегация прибыла 11 августа по договоренности Президента Абхазии и министра энергетики России для изучения технического состояния энергетической системы нашей республики.

– Один из ключевых вопросов, поднятых на встрече, – возможность поставки электроэнергии из России в Абхазию в период осенне-зимнего максимума. В этот период в Абхазии образовывается значительный дефицит электроэнергии, – сказала Кристина Озган.

Еще один важный вопрос, по ее словам, это обеспечение Абхазии электроэнергией в период возможной остановки ИнгурГЭС для проведения ремонтных работ.

«Нам необходимо предметно изучить и проработать данные вопросы для выработки соответствующих рекомендаций», – отметила Кристина Озган.

Глава российской делегации, заместитель директора по аудиту и анализу технического состояния электрических сетей АО «Техническая инспекция ЕЭС» Дмитрий Померанец подчеркнул, что хорошо понимает стоящие перед рабочей группой задачи.

«Наш отчет будет содержать в себе набор первоочередных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий. И как раз первоочередные и среднесрочные будут направлены на то, что нужно сделать до создания ремонтной схемы и частично во время ее создания», – отметил он.

Как сообщил гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа, по прогнозам в 2020 году уже в ноябре Абхазия потребит свою долю электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС (40%).

«Таким образом, нам будет необходима поддержка не только в период, когда ИнгурГЭС будет на ремонте», – отметил он.

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс