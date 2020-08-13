ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Трудно переоценить вклад в нашу Победу воинов-добровольцев, в первую очередь – сынов Северного Кавказа. Их помощь и поддержка ощущалась с первых же дней войны. Если 14 августа навеки для нас день скорби и печали, то 15 августа – День добровольца – будет светлым днем в абхазской истории днем, когда мы поняли, что мы не одни.

15 августа 1992 года на помощь абхазскому народу прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. В городе-герое Гудауте, перед зданием, в котором во время войны располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК), установлен памятник добровольцам. На гранитной стеле изображен орел – символ свободы, под левым крылом – абхазский флаг, под правым – флаг Конфедерации. Обелиск, установленный перед бывшим зданием штаба КГНК, – это напоминание о войне, это дань памяти добровольцам, сложившим головы за свободу Абхазии, это свидетельство того, что подвиг добровольцев никогда не будет забыт.

По разным данным, в боевых действиях участвовало более двух тысяч добровольцев. 51 человек из них удостоен звания Героя Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 – медалью «За отвагу». Более 260 добровольцев погибли, защищая Абхазию, в том числе 50 человек из Чечни и Кабардино-Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии, восемь из Украины, по семь из Южной Осетии и Адыгеи, шесть из Северной Осетии, шесть из Турции, четыре из Ингушетии, три из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши. Кроме того, 106 добровольцев из разных городов России – от Москвы и Санкт-Петербурга, до Новосибирска и Владивостока – погибли, защищая Абхазию.

8 августа 2013 года соответствующим законодательным актом 15 августа в Абхазии объявлен Днем добровольца.

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»