ГЕРОЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вот атака. Взрывы. Зов «Вперед!»

За тобой Абхазия и твой народ.

И готов отдать ты жизнь свою

В честном и ответственном бою.

Так хотелось вам скорей домой,

По-кавказски вы мечтали долго жить,

Но по воле сердца встали в строй,

Чтоб страну свою освободить.

Молодые парни, павшие бойцы…

Слезы на глазах нам не стереть.

С фотографий – вы с улыбкой на лице

Вечно будете на нас смотреть.

Наталья ГАВРИЛОВА,

г.Очамчыра

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: обществоАвтор: Наталья ГАВРИЛОВА