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13.08.2020
Номер: 80
Выпуск: 3958
Рубрика: общество
Автор: Наталья ГАВРИЛОВА
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Вот атака. Взрывы. Зов «Вперед!»
За тобой Абхазия и твой народ.
И готов отдать ты жизнь свою
В честном и ответственном бою.
Так хотелось вам скорей домой,
По-кавказски вы мечтали долго жить,
Но по воле сердца встали в строй,
Чтоб страну свою освободить.
Молодые парни, павшие бойцы…
Слезы на глазах нам не стереть.
С фотографий – вы с улыбкой на лице
Вечно будете на нас смотреть.
Наталья ГАВРИЛОВА,
г.Очамчыра
Номер: 80
Выпуск: 3958
Рубрика: общество
Автор: Наталья ГАВРИЛОВА