ОБНОВЛЕНИЕ КРАСОТЫ

В тестовом режиме 8 августа был запущен фонтан на набережной Махаджиров у Абхазского драмтеатра. Ремонтные работы длились полтора месяца. На приведение в порядок фонтана было потрачено около трехсот тысяч рублей, но не из городского бюджета, сообщается на сайте Администрации Сухума. Работы по реставрации фонтана выполнило Дорожно-ремонтно-строительное управление столичной Администрации. Была очищена чаша фонтана, затем очищены и окрашены грифоны и вазоны. Управление «Горстрой» провело реконструкцию стен насосной станции фонтанов. Планируется обновить освещение.

Номер: 81Выпуск: 3959Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс