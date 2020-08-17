ПО ГУМАНИТАРНОМУ КОРИДОРУ

По гуманитарному коридору через КПП «Ингур» в Абхазию из Грузии с 3 по 9 августа вернулись 1289 человек. Об этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе СГБ Абхазии. «Это граждане Абхазии, которые выезжали туда на лечение», – отметили в ведомстве. Гуманитарный коридор организуется для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор через КПП «Ингур» был открыт с 26 по 31 мая, тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. Во второй раз – с 22 по 24 июня – в Абхазию вернулись 1 111 человек. В третий раз гуманитарный коридор открылся 13 июля. В общей сложности через границу перешло 2085 человек.

Номер: 81Выпуск: 3959Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс