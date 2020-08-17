СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает искреннее соболезнование коллеге Валентине Михайлюк и ее родственникам по случаю смерти матери, бабушки, тещи

Зинаиды Лукьяновны Михайлюк.

Похороны состоялись 15 августа в г.Ткуарчале.

Номер: 81Выпуск: 3959Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»