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17.08.2020
Номер: 81
Выпуск: 3959
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает искреннее соболезнование коллеге Валентине Михайлюк и ее родственникам по случаю смерти матери, бабушки, тещи
Зинаиды Лукьяновны Михайлюк.
Похороны состоялись 15 августа в г.Ткуарчале.
Номер: 81
Выпуск: 3959
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»