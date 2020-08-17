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17.08.2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает искреннее соболезнование коллеге Валентине Михайлюк и ее родственникам по случаю смерти матери, бабушки, тещи

Зинаиды Лукьяновны Михайлюк.

Похороны состоялись 15 августа в г.Ткуарчале.


Номер:  81
Выпуск:  3959
Рубрика:  общество
Автор:  Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия»

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