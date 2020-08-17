«МЫ СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ ПОГИБШИХ ЗА СВОБОДУ РОДИНЫ»

Президент РА Аслан Бжания выступил с обращением к соотечественникам по случаю 28-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии.

«Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем День памяти защитника Отечества. 28 лет назад, 14 августа 1992 года, в наш мирный дом пришла беда – войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Агрессор рассчитывал в течение нескольких дней покорить нашу страну и сломить стремление нашего народа к свободе. Однако он просчитался. В первые же часы герои-защитники Абхазии дали жесткий отпор захватчикам. 14 августа – трагический день и в то же время он олицетворяет стойкость и героизм нашего народа. 413 дней и ночей шла Отечественная война народа Абхазии. Наши бойцы под командованием национального лидера Владислава Ардзинба вели ожесточенную борьбу за свободу Апсны.

В этот скорбный день мы склоняем головы перед памятью погибших за свободу Родины, сыновей и дочерей Абхазии, воинов-добровольцев. Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример истинного патриотизма, бескорыстного служения Отечеству.

Вечная слава Героям Отечественной войны народа Абхазии».

Номер: 81Выпуск: 3959Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс