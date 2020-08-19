СПОРТ

В г. Сухуме в рамках 17-го международного шахматного фестиваля «Абхазия-Опен» проводился шахматный турнир «Сухум-Опен-2020». В турнире участвовали 50 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

В результате бескомпромиссной борьбы победил мастер ФИДЕ Шаньгин Валерий (г. Челябинск), второе место занял Шайнуров Тайгат (г. Челябинск) и третьим призером – Лакербая Тимур (г. Гудаута).

Среди участников в национальном рейтинге победил Табарян Артем (Сухум). Среди ветеранов – Гриднев Юрий (Краснодар).

Среди юношей до 16 лет – Кварацхелия Тристан (Сухум), Кайтан Алан (Сухум), Багателия Нестор (Сухум).

Среди девушек до 16 лет – Лаквитава Сарида (Сухум).

В турнире «В» до 12 лет победу одержал шахматист из г. Сухума Аджинджал Аскар. Второе место – Рискин Григорий (Москва), третье место – Жуков Иван (Москва).

Организаторы турнира – Госкомитет РА по делам молодёжи и спорту, Департамент по делам молодёжи и спорта администрации г. Сухума и Федерация шахмат РА.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума