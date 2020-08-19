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СПОРТ
В г. Сухуме в рамках 17-го международного шахматного фестиваля «Абхазия-Опен» проводился шахматный турнир «Сухум-Опен-2020». В турнире участвовали 50 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России.
В результате бескомпромиссной борьбы победил мастер ФИДЕ Шаньгин Валерий (г. Челябинск), второе место занял Шайнуров Тайгат (г. Челябинск) и третьим призером – Лакербая Тимур (г. Гудаута).
Среди участников в национальном рейтинге победил Табарян Артем (Сухум). Среди ветеранов – Гриднев Юрий (Краснодар).
Среди юношей до 16 лет – Кварацхелия Тристан (Сухум), Кайтан Алан (Сухум), Багателия Нестор (Сухум).
Среди девушек до 16 лет – Лаквитава Сарида (Сухум).
В турнире «В» до 12 лет победу одержал шахматист из г. Сухума Аджинджал Аскар. Второе место – Рискин Григорий (Москва), третье место – Жуков Иван (Москва).
Организаторы турнира – Госкомитет РА по делам молодёжи и спорту, Департамент по делам молодёжи и спорта администрации г. Сухума и Федерация шахмат РА.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума
Номер: 82
Выпуск: 3960
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухума