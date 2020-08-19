СПОРТ

Чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBO Игорь Адлейба проведет бой в Екатеринбурге в турнире RCC Boxing Promotions 22 августа. Его соперником будет Кантемир Калажоков.

Представитель нашего боксера Артур Адлейба проинформировал о предстоящем поединке: «Два соперника Игоря от боя отказались по непонятным причинам. Сейчас очень трудно подобрать соперника, пришлось принять того, кого предложили. Оппонент не очень сильный, но и не простой. Бой пройдет из 6 раундов. Наша публика привыкла, что Игорь поднимается все выше и выше, а соперники – все сильнее и сильнее. Игорь давно уже перешел на 8-раундовые поединки. Но мы все-таки пошли на этот бой, так как давно не боксировали, а самое главное, будет прямая трансляция матча, где наш боксер выйдет на ринг под абхазским флагом и прозвучит название нашей страны».

По словам Артура Адлейба, несколько человек в команде Игоря заболели коронавирусной инфекций, и он был вынужден вернуться в Абхазию из Москвы и проходить подготовку здесь. Времени на тренировки было немного, но он готов к предстоящему поединку. Турнир будет транслироваться на спортивных телеканалах «Матч-Боец» и «Бокс-ТВ».

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: спортАвтор: Спутник-Абхазия