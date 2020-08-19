МИНЗДРАВ ПРОСИТ О ПОМОЩИ ВОЛОНТЕРОВ

Минздрав Абхазии обращается с просьбой к волонтерам помочь медикам, работающим в Гудаутском госпитале. «С начала пандемии коронавирусной инфекции медики Абхазии работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих сограждан. Уважаемые граждане Абхазии! В Гудаутском госпитале на данный момент наблюдается дефицит младшего медицинского персонала, в частности, санитаров. Печально, но факт – за все время работы госпиталя чаще слышны критика, упреки и обвинения. Помощь медицинским работникам мало кто предлагал. А она реально нужна. Физическая. Персонал выдыхается», – говорится в обращении Минздрава. Министерство здравоохранения и оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывают волонтеров республики, желающих поддержать медиков, звонить по номеру: +7 940 927 14 27.»

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс