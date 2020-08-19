КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

24 августа, в 19.00 часов, в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия состоится концерт фортепианного дуэта заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и Гулизы Авидзба «Piano Duo», в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна.

Концерт посвящается Дню международного признания независимости Республики Абхазия.

В рамках программы гости концерта услышат в живом исполнении произведения выдающихся зарубежных, абхазских и русских композиторов.

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс