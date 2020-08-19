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19.08.2020
Номер: 82
Выпуск: 3960
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
24 августа, в 19.00 часов, в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия состоится концерт фортепианного дуэта заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и Гулизы Авидзба «Piano Duo», в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна.
Концерт посвящается Дню международного признания независимости Республики Абхазия.
В рамках программы гости концерта услышат в живом исполнении произведения выдающихся зарубежных, абхазских и русских композиторов.
Номер: 82
Выпуск: 3960
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс