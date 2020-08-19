ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Как сообщает сайт Верховного суда РА, 12 августа 2020 года состоялось заседание экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Квалификационные испытания успешно прошли: Сафарбей Миканба – бывший генеральный прокурор Республики Абхазия; Беслан Бжания – специалист по судебной статистике Верховного суда РА; Беслан Берулава – прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РА и Кристина Язычба – адвокат Коллегии адвокатов РА.

Квалификационный экзамен на должность судьи проходил в соответствии с требованиями Конституционного закона РА «О судебной власти».

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс