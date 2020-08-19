Закон Республики Абхазия

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 9 января 2020 года, № 4899-с-VI «О Республиканском бюджете на 2020 год» (газета «Республика Абхазия» № 6 (3884) от 3 февраля 2020 года) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год

Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год по доходам в сумме 10 086 740,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 255 518,5 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета 1 168 777,7 тыс. рублей согласно Приложению 1 к настоящему Закону.»;

2) части 1- 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов Республиканского бюджета на 2020 год в сумме 7 913 121,0 тыс. рублей согласно Приложению 2 к настоящему Закону, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 042 833,6 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020–2022 годы в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов Республиканского бюджета на 2020 год в сумме 9 059 386,3 тыс. рублей. 3. Установить размер дефицита Республиканского бюджета на 2020 год в сумме 1 146 265,3 тыс. рублей.»;

(Приложения к Закону читайте на стр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия