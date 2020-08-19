РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган с рабочей поездкой посетила Гагрский район.

Кристина Озган проинспектировала переходящие объекты Инвестпрограммы 2017–2019 гг., работы на которых были завершены. В частности, она посетила Гагрскую среднюю общеобразовательную школу №1 и канализационную насосную станцию (КНС) №4.

Также вице-премьер, министр экономики проинспектировала восстановительные работы колоннады в Гагрском приморском парке. Работы на данном объекте находятся на завершающей стадии.

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс