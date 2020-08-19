ОТВЕТ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА

Премьер-министр РА Александр Анкваб ответил на заявление общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа», в котором выражено возмущение его позицией по вопросу лишения паспортов жителей Галского района, и заявлено о недопустимости перевода проблемы паспортов в «этническую плоскость»:

«Общественная организация ветеранов войны «Аруаа» возмутилась моим комментарием по вопросу лишения паспортов жителей Галского района. Уважаемые авторы заявления увидели в тексте то, чего в нем нет.

Во-первых, я не произносил слова «граждан Грузии, проживающих в Абхазии». Я сказал «грузин, проживающих в Абхазии, в том числе в Галском районе».

Во-вторых, ничего вступающего в противоречие с абхазским законодательством мною сказано не было. В моем комментарии не содержится даже мысль о необходимости вернуть паспорта этим гражданам. В нем констатация отношения к случившемуся.

Почему я так считаю? При всем уважении к «Аруаа», вынужден напомнить очень важные события.

Организованное массовое возвращение грузинских беженцев в Галский район было начато 1 марта 1999 года. В том же году они приняли участие в референдуме об отношении граждан Республики Абхазия к действующей Конституции и проголосовали за Абхазию как за независимое суверенное демократическое правовое государство.

В том же 1999 году они голосовали на выборах президента страны и последующих выборах главы государства. Они же принимали участие в парламентских выборах и выборах органов местного самоуправления Абхазии.

Я уверен, что это были продуманные политические решения.

В-третьих, я нисколько не пытаюсь перевести данную проблему в «этническую плоскость». Напомню: не только грузины, проживающие в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах, но и все жители Абхазии других национальностей – русские, греки, армяне, турки, украинцы – все не абхазы при получении абхазского паспорта в результате известных решений вынуждены предъявить документ, подтверждающий их присутствие в Абхазии до принятия Закона о гражданстве. Вот когда образовалась «этническая плоскость».

Если решение лишить паспортов жителей трех районов страны грузинской национальности было правильным, чем объяснить то, что почти 2 400 гражданам этой категории продлевались сроки действия абхазских загранпаспортов, в большом количестве выдавалась форма №9 (тот же паспорт) после принятия известного решения и поправок к Закону о гражданстве? Почему около 4 700 жителей Галского района получают абхазские пенсии? Почему ежегодные (2015 – 2020 гг.) прямые дотации региона, населенного «гражданами Грузии», составляют от 129 до 172 миллионов рублей? Кого дотирует государство? Откуда получают зарплату учителя школ Галского района в довесок к абхазской? Что-то изменилось в этом плане за последние шесть лет?

Ограничусь этими примерами. Они не могут быть предметом чьего-либо злорадства. Это лишь печальные факты того, что все мы стали заложниками возникших обстоятельств. Боюсь, эти проблемы еще долго будут отзываться, создавая трудности и будущим властям нашей страны. Что касается «нарушения законодательства», то его я не нарушал. Не намерен делать этого и впредь. Так меня учили.

Мы все за прошедшие годы навидались многого. Поэтому лучше уважительно относиться друг к другу. Это, прежде всего, в интересах нашего государства. Я за то, чтобы строить именно такие отношения. Возможно, когда-нибудь мы все же сумеем заложить основы национальной политической культуры».

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс