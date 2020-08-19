ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

17 августа Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам.

С разными вопросами к главе государства обратились более 50 человек со всех районов Абхазии. Как сообщает пресс-служба Президента РА, обращения в основном касались решения социальных проблем, вопросов трудоустройства, улучшения жилищных условий и т. д.

На встрече с А.Бжания побывали и представители духовенства. По ряду обращений Президентом приняты решения на месте, а по вопросам, требующим дополнительного изучения, были даны соответствующие поручения руководителям различного уровня.

Номер: 82Выпуск: 3960Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс