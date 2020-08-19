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19.08.2020
Номер: 82
Выпуск: 3960
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
17 августа Президент Абхазии Аслан Бжания провел прием граждан по личным вопросам.
С разными вопросами к главе государства обратились более 50 человек со всех районов Абхазии. Как сообщает пресс-служба Президента РА, обращения в основном касались решения социальных проблем, вопросов трудоустройства, улучшения жилищных условий и т. д.
На встрече с А.Бжания побывали и представители духовенства. По ряду обращений Президентом приняты решения на месте, а по вопросам, требующим дополнительного изучения, были даны соответствующие поручения руководителям различного уровня.
Номер: 82
Выпуск: 3960
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс