ОБЪЯВЛЕНИЕ

Госкомимущество Республики Абхазия объявляет о реализации недвижимого имущества должника на открытых торгах в форме аукциона в частную собственность объектов:

3/4 доли домовладения, состоящей: из 5-ти жилых комнат, жилой площадью – 66,77 кв. м2, вспомогательной площадью – 34,77 м2, в 2-этажном жилом доме, Лит. «А», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Калмыкова, дом 55.

Начальная цена имущества, выставленного на торги составляет:

– ЛОТ №1 – 2 213 000,0 (два миллиона двести тринадцать тысяч) рублей;

1.Шаг аукциона составляет 2% от начальной цены реализуемого имущества. Форма платежа – безналичный расчет;

2.Документы, предоставляемые для участия в торгах:

– соискатель предоставляет подтверждение об уплате задатка в срок (5% от начальной цены продажи).

– предоставление документов, соответствующих требованиям действующего законодательства.

3.Срок приёма заявок – в течение 20 дней с момента публикации данного сообщения.

4.Время проведения аукциона – не ранее 11 дней с момента прекращения приема заявок.

Претенденты представляют следующие документы:

1.Заявку.

2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.

3.Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

4.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно – территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись представленных документов.

Данное объявление является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Республики Абхазия, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Участниками аукциона признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения аукциона, а также перечень необходимых документов, прием заявок на участие в аукционах по реализации объектов осуществляется Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, телефон 2-26-70, 2-58-60, 2-21-06, а также на сайте Госкомимущества Республики Абхазия gki-ra.org

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: обществоАвтор: Госкомимущество Республики Абхазия