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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Госкомимущество Республики Абхазия объявляет о реализации недвижимого имущества должника на открытых торгах в форме аукциона в частную собственность объектов:
3/4 доли домовладения, состоящей: из 5-ти жилых комнат, жилой площадью – 66,77 кв. м2, вспомогательной площадью – 34,77 м2, в 2-этажном жилом доме, Лит. «А», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Калмыкова, дом 55.
Начальная цена имущества, выставленного на торги составляет:
– ЛОТ №1 – 2 213 000,0 (два миллиона двести тринадцать тысяч) рублей;
1.Шаг аукциона составляет 2% от начальной цены реализуемого имущества. Форма платежа – безналичный расчет;
2.Документы, предоставляемые для участия в торгах:
– соискатель предоставляет подтверждение об уплате задатка в срок (5% от начальной цены продажи).
– предоставление документов, соответствующих требованиям действующего законодательства.
3.Срок приёма заявок – в течение 20 дней с момента публикации данного сообщения.
4.Время проведения аукциона – не ранее 11 дней с момента прекращения приема заявок.
Претенденты представляют следующие документы:
1.Заявку.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Законом случаях.
3.Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
4.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
в) сведения о доле Республики Абхазия административно – территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;
г) иные документы, требование к представлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;
д) опись представленных документов.
Данное объявление является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Республики Абхазия, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Участниками аукциона признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.
Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения аукциона, а также перечень необходимых документов, прием заявок на участие в аукционах по реализации объектов осуществляется Государственным комитетом по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, телефон 2-26-70, 2-58-60, 2-21-06, а также на сайте Госкомимущества Республики Абхазия gki-ra.org
Номер: 83
Выпуск: 3961
Рубрика: общество
Автор: Госкомимущество Республики Абхазия