Как начался курортный сезон в Гагрском районе

Лето – 2020

1 августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Местные жители ждали этого, хотя не без доли опаски... По официальным данным, в первый же день государственную границу пересекли около пяти тысяч человек, сегодня их количество выросло до 200 тысяч. Город Гагра ожил, стал возвращаться к привычной курортной жизни. На пляже появились первые отдыхающие. Сегодня городские пляжи убираются в день два раза силами МУП «Курорт – Гагра». Установлены кабины для переодевания, душевые кабины, сдаются в прокат зонты и шезлонги, начинают свою деятельность и маломерные суда. Как отмечает заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барциц, первыми приняли отдыхающих объекты санаторно-курортного комплекса, где строго соблюдаются защитные меры от коронавируса. Проводятся ежедневная уборка, дезинфекция помещений. Сотрудники работают в защитных масках и перчатках, на столах стоят антисептики, для соблюдения дистанции есть разграничительные полосы в холле, у всех туристов измеряют температуру. Что касается питания в таких объектах, то здесь столы расставлены на расстоянии друг от друга, шведский стол отменен. В последние дни туристы стали заселяться и в мини-гостиницы. А частники пока что не рискуют их принимать. К примеру, Людмила Алшундба – хозяйка частного дома по ул. Кабардинская, отмечает, что первые отдыхающие, забронировавшие номера, ее давние знакомые. Она согласилась их заселить, так как они убедили ее, что не болеют и будут добираться на своем транспорте. «Всех денег не заработаешь, а здоровье важнее всего», – считает она.

Уличные кафе, лавки и магазины пока еще открылись не все. Центральный рынок работает ежедневно. Здесь обычно бывает многолюдно. Отдыхающие приходят сюда за местными овощами, фруктами и другими товарами. Спросом пользуются местные арбузы, дыни. Средняя цена за килограмм арбуза 30-35р., а дыни –50-55р.

Туристические фирмы пока еще не выполняют свою работу в полном объеме. Не все точки реализации экскурсионных билетов открыты. Как отмечает менеджер экскурсионной компании «Круиз-Гагра» Арианда Халваш, открыты практически все маршруты. Это Новый Афон, Рица, Вечерняя Гагра, Пицунда, Альпийские луга – Аудхара – Гега, Сухум – Черниговка. Однако экскурсантов очень мало. На некоторые туристические объекты нет спроса. Туристы не хотят ездить большими группами. Водители каждый день тщательно дезинфицируют транспортные средства, экскурсоводы работают в перчатках и защитных масках, в наличии имеются антисептики. На кассах экскурсантов предупреждают, чтоб брали с собой средства защиты. В офисе «Круиз – Гагра» есть определенное количество масок, которые предлагают тем, кто без них.

Эпидемиологическая обстановка в Гагре такая же, как и по всей республике. По словам главврача Гагрской ЦРБ Вячеслава Аргун, есть семьи, которые находятся на самоизоляции. Здание гагрской поликлиники закрыто после обращения сюда пациентов с коронавирусом. Врачи поликлиники сейчас ведут прием в здании больницы. Стационар работает в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Врачи и медсестры, контактировавшие с больными коронавирусом, находятся на самоизоляции. Гагрская центральная больница отправляет своих специалистов в Гудаутский COVID-центр. Всех туристов с симптомами коронавируса было решено направлять в Сочи.

Большинство отдыхающих отметили, что с нетерпением ждали открытия границы. Немноголюдные пляжи Абхазии по сравнению с заполненными курортами Краснодарского края внушают им доверие.

Активизировались и на курортах Пицунды. Отдыхающие заселяются в пансионаты «Курорта Пицунда», проводятся концерты органной музыки в Пицундском храме, открылся дельфинарий, готовы к приему посетителей летние террасы кафе, рестораны.

Словом, пусть не без трудностей и с некоторыми ограничениями, но курортный сезон в Гагрском районе вступает в свои права. Этому явно сопутствует и жаркая солнечная погода.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району