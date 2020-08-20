КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Донецке, в офисе представительства Черноморского казачьего войска Абхазии в ДНР, войсковой атаман и член Общественной палаты РА Мироненко Вадим Николаевич провел круглый стол, темой которого стали вопросы развития взаимоотношений между общественностью ДНР, Абхазии и Южной Осетии. Поднимались вопросы не только о культурных связях, но и организации детских патриотических лагерей в 2020 – 2022 гг.

Присутствующие отметили важность оказания помощи добровольцам Абхазии и Южной Осетии, гражданам ДНР, нуждающимся в жилье и реабилитации здоровья.

Представитель Комитета солдатских матерей Донбасса выразила заинтересованность в сотрудничестве с аналогичными организациями Абхазии и Южной Осетии.

На заседании круглого стола присутствовали:

Сивоконенко Юрий Викторович, депутат НС ДНР первого и второго созывов, председатель правления ОО СВД ОМОН «Беркут»;

Адактилос Константин Георгиевич, представитель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий в ДНР»;

Бжания Нугзар, подполковник МВД ДНР;

Неер Виктор Ионатанович, помощник депутата НС ДНР;

Мария Ермак, заместитель ПП МОО «Землячество Алании» ДНР;

Грубальская Оксана, помощник депутата НС ДНР, полномочный представитель фонда «Отечество» в ДНР;

Рафаилова Ольга, представитель Комитета солдатских матерей ДНР (г. Макеевка);

Елена Баззаева, руководитель МОО «Землячество Алании» ДНР.

В онлайн-режиме в мероприятии по видеосвязи приняли участие:

Рязанцев Роман, председатель Русской общины Абхазии;

Гориянова Надежда, глава фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество».

Подводя итоги, участники круглого стола заверили войскового атамана ЧКВА, что несмотря на все препоны ЧКВА и Русская община Абхазии, объединившись и укрепив свои позиции, будут как и прежде помогать ДНР.

Несмотря на то что Вадим Николаевич Мироненко находится в ДНР на лечении и реабилитации, он посетил мемориальный комплекс, где похоронен первый глава ДНР Александр Владимирович Захарченко, почтил память и возложил цветы.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии