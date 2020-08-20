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Команда Абхазии будет участвовать в VI Армейских играх–2020 в составе второго дивизиона команд, которые принимают участие в играх впервые, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела технического обеспечения Вооруженных сил Абхазии майор Аляс Ванача.

По его словам, согласно жеребьевке, которая состоится в Москве 24 августа, в конкурсе «Танковый биатлон» команда из Абхазии будет соревноваться с военными из Лаоса, Таджикистана и Конго.

«Танковый биатлон» состоит из нескольких этапов. Первый подготовительный, второй – индивидуальная гонка, когда один экипаж от страны проходит препятствия на танкодроме, стреляет по мишеням, стреляет из пушки и пулеметов. За непопадание и непрохождение препятствий – штрафные круги», – рассказал он.

Ванача отметил, что прежде чем приступить к тренировкам, все участники игр сдали тест на коронавирус и «отсидели» трехдневный карантин до получения результатов.

«Так как мы участвуем в первый раз, и у нас было мало времени на подготовку, то привезли только одну группу, но в следующем году планируем участие трех групп. Но мы все равно собираемся выступить достойно, представить свою страну, показать, что мы что-то знаем. Мы знаем, что все ждут от нас хороших результатов. Это очень масштабные игры, и показать свою страну на таком уровне – это здорово. В будущем мы будем только укреплять команду и готовиться, а сейчас наша задача все разузнать», – добавил он.

Военные из Абхазии также примут участие в конкурсе «Мастер-оружейник», где себя покажут артиллеристы из семи стран, а также в конкурсе «Аварийный район», где против Абхазии будут выступать команды из Белоруссии, Конго, Лаоса, Вьетнама, Азербайджана, МЧС и военного флота России. В конкурсе «Полевая кухня» конкуренцию абхазским военным составят Армения, Вьетнам, Россия и Белоруссия.

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоится 23 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области.

За пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий из 40 стран. В этом году Министерство обороны Российской Федерации пригласило для участия в Армейских международных играх военных из 90 государств, в том числе стран НАТО.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия