ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния посетил высокогорное село Аибга Гагрского района. Как сообщает пресс-служба МЧС РА, глава ведомства встретился с местными жителями и обсудил с ними ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности населения и оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. В рамках поездки был осуществлен мониторинг дороги, ведущей к селу, а также поиск площадки для посадки вертолета в случае экстренной необходимости, что особенно важно в зимний период года. По словам местных жителей, практически ежегодно непогода приводит к обвалу и камнепадам на некоторых участках горной дороги, ведущей от республиканской трассы к селу. В связи с этим жители фактически оказываются отрезанными от остальной части страны. Министр заверил, что в экстренных случаях МЧС всегда готово оказать помощь. Подобные встречи с жителями села Аибга глава МЧС проводит не впервые.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия