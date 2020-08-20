ЛИДЕР – НЕ ДОЛЖНОСТЬ, НЕ ПРОФЕССИЯ

Точка зрения

В последнее время много говорится о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии». Причём в средствах массовой информации отзывы об этом проекте, как правило, близки к восторженным. Я тоже хочу высказаться на данную тему, но сразу предупреждаю, что особых восторгов по поводу проводимого конкурса не испытываю.

Как известно, главным организатором и вдохновителем данного проекта является уважаемый Инал Ардзинба, известный в Абхазии тем, что сумел неплохо себя проявить в определённых российских, точнее будет сказать, в кремлёвских структурах.

При этом, насколько я знаю, в условиях Абхазии ему работать не приходилось. Видимо, поэтому из-за недостаточного понимания здешней специфики он пошёл по пути прямого копирования подобного российского проекта – перенес его на «абхазскую почву» без учёта особенностей экономической, политической ситуации в Абхазии, нашей ментальности и многих прочих вещей, серьезным образом отличающих два наших государства друг от друга.

Ни в коей степени не беру под сомнение саму идею проведения подобных мероприятий. Уверен, что организаторы конкурса руководствовались благими намерениями, но при этом считаю, что в данном случае вряд ли возможны ожидаемые организаторами результаты, и боюсь, что данный конкурс окажется лишь формальным, проведенным «для галочки» мероприятием.

Аргументы у меня следующие:

Настораживает уже само название конкурса – «Гордость Абхазии». Соответствует ли оно уровню реализуемого проекта?

Испокон веков гордостью Абхазии считалась наша уникальная территория. Гордостью Абхазии всегда были, есть и будут морально-нравственные нормы нашего народа, кодекс Апсуара, священные наши «адаты». Гордостью считались мудрость наших предков, мужество и героизм нашего народа, проявленные при защите Родины.

А теперь, представьте себе... Молодой человек решил принять участие в некоем состязании со своими сверстниками. В подавляющем большинстве такими же, как и он, обычными студентами, разработал какой-то проект, оценённый как удачный; пусть даже выиграл этот конкурс – и он уже «Гордость Абхазии»! Какую нравственную установку он при этом получает? К чему ему дальше стремиться?

Смущает меня и главный «приз» конкурса. Победитель получает руководящую должность в одной из государственных структур Республики Абхазия...

На мой взгляд, это также с морально-нравственной точки зрения не совсем правильно, есть тут некая шероховатость. А уж с точки зрения производственной – это, как говорится, «ни в какие ворота...»

Управление – одно из сложнейших государственных функций, и нельзя стать управленцем, выиграв студенческий конкурс при помощи авторучки и листочка бумаги. Управленцу, прежде всего, необходимы глубокие знания по той или иной специальности, затем – производственный опыт работы на различных должностях, причем желательно по принципу «снизу вверх». И на этой работе будущий управленец должен показать реально хорошие результаты, добиться определенных достижений.

Управление – это, прежде всего, работа с людьми, потому необходим некий набор человеческих качеств на основе жизненного опыта...

А так, со студенческой скамьи сразу в управленческое кресло... Не знаю...

В своих рассуждениях я исхожу из собственного трудового и жизненного опыта. В своё время мне довелось закончить три высших учебных заведения сельскохозяйственного профиля. Причем очень высокого уровня и получить глубокие знания по данной специальности.

Я много лет проработал на различных должностях, был колхозным агрономом, руководителем сельхозпредприятия, научных, учебных заведений, управленческих структур в системе Минсельхоза. И каждый раз на любой из должностей мне приходилось адаптироваться к тем или иным условиям, многое изучать и познавать заново, упорно трудиться, чтобы добиться высоких производственных показателей, находить общий язык с людьми – подчиненными и вышестоящими.

Сможет ли сделать это победитель студенческого конкурса, пусть даже и со столь громким названием? Думаю, ответ очевиден.

Как я понимаю, данный конкурс был организован для решения так называемой кадровой проблемы в Абхазии. Неужели именно таким образом мы будем решать такой стратегический в полном смысле слова жизненно важный для Абхазии вопрос?

П.АЛАН, почетный профессор АГУ, заслуженный работник высшей школы РА и РФ, кавалер ордена «Ахьдз-Апша»

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: обществоАвтор: П.АЛАН, почетный профессор АГУ, заслуженный работник высшей школы РА и РФ, кавалер ордена «Ахьдз-Апша»