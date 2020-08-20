ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ИНГУРГЭС

Вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа совместно с рабочей группой специалистов из России посетили силовой узел ИнгурГЭС. Об этом сообщается на сайте Минэкономики РА.

В феврале 2021 года на время проведения ремонтных мероприятий в деривационном тоннеле ИнгурГЭС планируется остановка работы всего энергетического комплекса. Для обеспечения населения Абхазии на этот период электроэнергией Правительство республики с российскими коллегами прорабатывает вопрос обеспечения перетока из России в Абхазию. По словам Кристины Озган, ознакомление российских специалистов с техническим состоянием ИнгурГЭС на месте позволит подготовить предложения по определению технических схем поставок электроэнергии из России».

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа отметил, что компания прогнозирует потребности в перетоке электроэнергии из России в Абхазию уже в ноябре 2020 года. По его словам, это связано с тем, что к этому времени Абхазия потребит свою долю электроэнергии, вырабатываемой Ингур-ГЭС (40%) «Совместно с российской стороной мы изучаем технические возможности для обеспечения перетока, как на период ремонтных работ, так и с ноября текущего года», – сообщил он. Гендиректор ООО «ИнгурГЭС» Леван Мебония отметил, что по регламенту, остановку станции, осмотр, а в случае необходимости и ремонт необходимо производить каждые пять лет. «Последний раз станция ремонтировалась в 2006 году, а в 2018 году в ходе осмотра деривационного тоннеля были обнаружены участки, требующие незамедлительного ремонта», – подчеркнул он. ИнгурГЭС будет остановлена на ремонт со второй половины февраля до конца мая 2021 года.

Леван Мебония выразил надежду, что после ремонта потери воды из тоннеля удастся сократить примерно на 150 млн кВт/ч, что будет большим достижением. В состав рабочей группы входят эксперты АО «Техническая инспекция ЕЭС» и Центра технического надзора ПАО «Россети». Делегация из Российской Федерации прибыла 11 августа по договоренности Президента Абхазии и министра энергетики России для изучения технического состояния энергетической системы республики.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс