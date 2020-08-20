О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инапшба. Как сообщает пресс-служба Кабмина, председатель ГТК представил данные о внешнеэкономической деятельности за семь месяцев, а также суммы бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей. Так, товарооборот республики на 1 августа составил 13 млрд 823 млн рублей при прогнозном показателе – 15 млрд 897 млн рублей. Импорт за этот период составил 10 млрд 54 млн рублей, а экспорт – 3 млрд 768 млн рублей. «Товарооборот за семь месяцев 2020 года на два миллиарда меньше плановых цифр. Однако фактический экспорт и импорт на уровне аналогичного периода 2019 года», – констатировал Инапшба. Он пояснил, что за счёт увеличения объемов некоторых экспортируемых видов товара, 2020 год по показателям товарооборота превзойдёт предыдущий. Кроме того, есть товарные позиции экспорт которых в 2020 году значительно превышает импорт. К примеру, экспорт клубники за семь месяцев 2020 года увеличился на 39 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объём вывезенной ягоды составил по данным на 1 августа 274 тонны, а за весь 2019 год – 13 тонн. На одной из лидирующих позиций по экспорту находятся и томаты, объём экспорта которых за семь месяцев 2020 года составил 740 тонн, при импорте 184 тонны. За аналогичный период 2019 года было экспортировано около 500 тонн. Уровень экспорта ореха за семь месяцев 2020 года уже равен годовому показателю прошлого года и составляет около 364 тонн. За аналогичный период 2019 года было экспортировано всего 13 тонн ореха-фундука. Что касается таможенных платежей, осуществляемых при импорте и экспорте за 7 месяцев 2020 года, общая сумма начислений составила 938 млн рублей при плане 1 млрд 107 млн рублей. «Начисления по акцизному налогу составили 102 млн рублей, 107 млн рублей – сборы за импорт, 237 млн рублей – таможенная пошлина за импорт. Платежи по налогу на добавленную стоимость от ввозимых товаров составили 425 млн рублей при плане 510 млн рублей», – сообщил Инапшба.

Александр Анкваб и Гурам Инапшба также обсудили вопросы импортного и экспортного оформления товаров, формат работы таможенных брокерских компаний, их тарифную политику и многое другое.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: экономикаАвтор: Управление пресс-службы и информации