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20.08.2020

ПЕРСПЕКТИВА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

Президент РА Аслан Бжания встретился с гостями из Карачаево-Черкесии: известным ученым и писателем, абазином по национальности Олегом Этлуховым, заместителем председателя Совета старейшин абазинского народа Мухарби Чуковым, ветераном грузино-абхазской войны, кавалером ордена Леона Робертом Ашба.

Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совбеза Сергей Шамба и вице-президент Академии наук РА, профессор Январби Экба.

На встрече речь шла о перспективах реализации совместных проектов, направленных на сближение и тесное взаимодействие абхазов и абазин.


Номер:  83
Выпуск:  3961
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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