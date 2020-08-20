ПЕРСПЕКТИВА СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

Президент РА Аслан Бжания встретился с гостями из Карачаево-Черкесии: известным ученым и писателем, абазином по национальности Олегом Этлуховым, заместителем председателя Совета старейшин абазинского народа Мухарби Чуковым, ветераном грузино-абхазской войны, кавалером ордена Леона Робертом Ашба.

Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совбеза Сергей Шамба и вице-президент Академии наук РА, профессор Январби Экба.

На встрече речь шла о перспективах реализации совместных проектов, направленных на сближение и тесное взаимодействие абхазов и абазин.

Номер: 83Выпуск: 3961Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс