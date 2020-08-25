БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ

Здоровье

Начальник Управления здравоохранения Администрации г.Сухума Ирма Воуба в эфире радио Sputnik сказала, что на сегодня сложно проследить и выявить круг лиц, с которыми контактировал больной коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 242 человека, из них 92 выздоровели.

«Врачи должны относиться ко всем больным, которые поступают в учреждения, как к потенциально заразившимся. Мы не знаем, кто сегодня с кем контактировал, мы не можем отследить этот процесс. Если раньше мы могли найти первого зараженного, то сегодня мы это сделать не можем, не получается. Сегодня врачи должны принимать любого пациента как зараженного, и так будет во всех больницах республики».

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия