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25.08.2020
Номер: 84
Выпуск: 3962
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум
БАГРАТ ТАНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО БОКСУ
С 17 по 22 августа в Москве прошло первенство города по боксу среди юношей 2006-2007 г.р.
В турнире принимали участие более 200 спортсменов из различных спортивных школ Москвы.
В весовой категории 50 кг в турнире принимал участие абхазский спортсмен, выступавший за Москву, Тания Баграт.
Проведя три боя, и одержав во всех уверенную победу, спортсмен занял первое место и завоевал путевку на участие в первенстве России по боксу среди юношей. Тренируют спортсмена Ираклий Цурцумия и Александр Курбанов.
Номер: 84
Выпуск: 3962
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум