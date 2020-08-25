БАГРАТ ТАНИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ ПО БОКСУ

С 17 по 22 августа в Москве прошло первенство города по боксу среди юношей 2006-2007 г.р.

В турнире принимали участие более 200 спортсменов из различных спортивных школ Москвы.

В весовой категории 50 кг в турнире принимал участие абхазский спортсмен, выступавший за Москву, Тания Баграт.

Проведя три боя, и одержав во всех уверенную победу, спортсмен занял первое место и завоевал путевку на участие в первенстве России по боксу среди юношей. Тренируют спортсмена Ираклий Цурцумия и Александр Курбанов.

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум