КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ

Сохранить здоровье и хорошее самочувствие летом бывает очень не просто – жара, духота вызывают резкий упадок сил, провоцируют снижение давления. Лето опасно кишечными инфекциями, поскольку в жаркую погоду продукты быстрее портятся, и мы не всегда можем определить их свежесть. Поэтому мы предлагаем вам советы – как сохранить здоровье летом:

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Если вы собираетесь перекусить в кафе, обязательно удостоверьтесь, есть ли в заведении умывальник, узнайте, насколько свежими подаются продукты. Выбирайте кафе с проверенной репутацией. Обязательно мойте руки, если нет такой возможности, пользуйтесь антибактериальным спреем. По возвращении домой обязательно мойте руки с мылом, ведь мы постоянно контактируем с поручнями в общественном транспорте, ручками дверей, на которых скапливаются патогенные микроорганизмы.

2. Не злоупотребляйте ледяными напитками и охлажденными блюдами. Согласно давним учениям, охлажденная пища в сильную жару ухудшает усвоение питательных веществ, угнетает работу пищеварительной системы. К тому же ледяной лимонад в жару легко спровоцирует трахеит или бронхит.

3. Избегайте кофеина. В жару меньше пейте кофе и крепкого черного чая – кофеин способствует выведению влаги из организма, иссушает кожу. Алкогольные напитки также обезвоживают организм, поэтому будьте осторожнее с ними в сильную жару. Напитки, в которых содержатся спирт и кофеин, пагубно влияют на печень. Когда она переполняется токсическими веществами, то не может справляться со своей работой. Токсины попадают в кровь, ткани и органы, что не лучшим образом сказывается на состоянии всего организма.

4. Употребляйте травяные чаи, специи с охлаждающим эффектом. Идеальным заменителем кофе и чая будут травяные отвары, соки из свежих фруктов. Молоко и кисломолочные продукты также утоляют жажду. Можете приготовить низкокалорийный ласси – смешайте одну часть йогурта с тремя частями воды. Такой напиток повышает тонус и очищает кожу. Больше воды. Для хорошего самочувствия человеку нужно выпивать не менее 6-8 стаканов воды в день, чтобы из организма выводились токсины. Летом это количество возрастает, поскольку нужно возмещать потерянную влагу.

5. Освежайте лицо. В жару очень хорошо умывание холодной водой, протирание кожи кубиками льда. Но есть еще один способ – протрите лицо розовой водой и увидите, насколько свежей будет выглядеть ваша кожа.

6. Добавьте в рацион больше легких овощных и фруктовых блюд, злаковых каш, сократите количество тяжелой белковой пищи. На ее переваривание организму требуется потратить много энергии, которая нужна для охлаждения.

7.Избегайте обтягивающей одежды и обуви – все это сдавливает кровеносные сосуды, ухудшая тонус организма и общее самочувствие. Выбирайте открытые сандалии, легкие, струящиеся одеяния. Избегайте одежды из синтетики, в сильную жару она создает парниковый эффект, что может спровоцировать головокружение и даже потерю сознания.

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: обществоАвтор: Из интернета