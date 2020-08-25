БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ – 2020

Свободное мнение

Угроза государственности Беларуси вызвана многолетним курсом страны, направленным на защиту собственных национальных интересов. Это чуть ли не единственное государство на постсоветском пространстве, не разграбленное под предлогом приватизации, «инвестиций» и «развития рыночной экономики».

Коллективный Запад во главе с США, как и стоящая за ними группа крупнейших транснациональных корпораций, составляющих ядро международной финансовой олигархии (МФО), далее не намерены терпеть политику Александра Лукашенко. Таков их бизнес-интерес. Главная же геополитическая задача в этой ситуации заключается в установлении натовского порядка вдоль очередного участка государственной границы России. Кольцо сужается. Здесь и сейчас это «Le secret de Polichinelle».

Подготовку к такой форме военно-политической агрессии представители Запада вели планомерно по технологиям т.н. цветных революций.

Например, для «переформатирования» белорусского общества применяется один известный инструмент из арсенала «мягкой силы». Польша много лет официально выдает «карту поляка», обладатель которой может бесплатно получить долгосрочную национальную визу (тип D), дающую право на пребывание и на многократное пересечение границ Польши. С такой визой можно находиться на территории остальных стран Шенгенской зоны до трех месяцев в течение полугода. Т.е. карта поляка – своеобразный ключ к получению многократной визы; предоставляется возможность легально заниматься предпринимательской деятельностью или устраиваться на работу без специального разрешения, которое нужно для иностранцев; возникает право пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием, которое получают все поляки; бесплатно получать образование, как другие граждане Польши (и в то же время рассчитывать на стипендии для иностранцев); пользоваться 37% скидкой на ж/д проезд (вагоны 2 класса); обращаться за получением финансовой помощи из средств государственного бюджета; бесплатно посещать государственные музеи в Польше; при въезде в Польшу можно не предъявлять на границе денежные средства (необходимые иностранцам) и мн.др.

«Карта поляка» может быть выдана лицам, у которых родственники (родитель, бабушка или дедушка/прабабушка и прадедушка) были поляками по национальности и которые на момент ее получения являются гражданами таких стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Латвия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Здесь следует отметить, что подобная стратегия Запада (им же финансируемая) реализуется и Грузией не только в отношении граждан Грузии грузинской национальности, проживающих в Абхазии, но и в отношении всех граждан Абхазии абхазской национальности, кто соглашается, часто того не ведая, встать под грузинскую юрисдикцию и таким образом решать свои насущные проблемы на территории враждебного государства при попустительстве (мягко говоря) абхазских властей.

Так выглядит вполне конкретная борьба за умы и сердца граждан тех стран, которые определены в конечном счёте к уничтожению и превращению в полигон НАТО.

Ликвидация Варшавского договора и разрушение СССР – видимая точка отсчёта происходящей на наших глазах третьей мировой гибридной войны, нарастающая активная фаза которой сегодня планомерно реализуется в Беларуси. Это ещё один пример институционального превосходства коллективного Запада на данном историческом этапе перед очередным государством – мишенью, жертвой нездоровых амбиций Запада и подготовленных ими активистов-исполнителей, сообща обрабатывающих местное население в т.ч. и в информационно-психологическом плане ложными призывами к неким «переменам» и «реформам» без конкретизации их сути помимо очевидного стремления убрать навсегда с авансцены в данном случае президента Лукашенко и весь сложившийся вместе с ним политический класс. Допустив формирование и обучение фактической пятой колонны, дополненной лагерями подготовки боевых спецгрупп, власти Беларуси дождались усиленного вмешательства в формирование общественного мнения и нарастания уличных протестов необходимых для стран НАТО, представители которых, не стесняясь, оказывают политическое давление на власти Беларуси, загоняя в угол, предлагают некие переговоры, итоги которых не сложно представить. А кому затруднительно, спросите у того же Виктора Януковича.

В такой ситуации наивно полагать что «народ этого не допустит», особенно будучи зажатым в тиски глобальных хищников. Видимо, уроки Украины не все, кому нужно, усвоили. Ибо это явно не обычный внутриполитический кризис. Налицо политическая агрессия с элементами информационного терроризма в отношении Беларуси со стороны группы стран – членов самого агрессивного и мощного военно-политического блока, коим является НАТО.

Если не сейчас, то когда?

Этот вопрос поставлен глобальными факторами перед странами – членами ОДКБ, а не только и не столько перед Россией, чьи природные ресурсы хоть и являются ключевой конечной целью агрессоров, богатства всех остальных народов мира (как и их популяции) находятся под ещё большей угрозой захвата и уничтожения в т.ч. различными видами биологического и токсинного оружия, ибо ни у кого из них нет такой системы обеспечения безопасности от внешней агрессии, как и от всех видов оружия массового поражения, которыми обладает армия России.

Настало время ответа со стороны Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, который однозначно не может быть ограничен политическими заявлениями.

Ибо задачей ОДКБ является «...защита территориально-экономического пространства стран – участниц Договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов...», в чём остро нуждается Беларусь.

Защитив народ Беларуси сегодня, страны – члены ОДКБ остановят врага на дальних подступах. Что в т.ч. является серьёзным (возможно, и последним) экзаменом на состоятельность целого ряда государств, взявших на себя соответствующие обязательства.

Даур АЧУГБА, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии

г. Сухум

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии