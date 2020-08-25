НАШЕ СЕГОДНЯ КОГДА-НИБУДЬ СТАНЕТ ИСТОРИЕЙ

Взгляд молодых

Жители Абхазии уже слышали об инициативной группе «Hara Hakalak». Какая ситуация предшествовала появлению группы и каковы планы на будущее, рассказали ее участники.

– Что предшествовало созданию инициативной группы?

– Год назад нас объединила ситуация, возникшая на знаменитой Брехаловке, когда жителям Сухума и сотрудникам Администрации города удалось общими усилиями остановить сооружение незаконной конструкции на набережной. Нам удалось донести до Администрации столицы и инициаторов стройки, что решение ошибочное. Конечно, это получилось благодаря огромной поддержке общественности и журналистов.

– Кто вошёл в инициативную группу, представители каких профессий?

– По сути, это группа архитекторов, дизайнеров, художников, инженеров, урбанистов, юристов и журналистов.

– Какова главная идея и цель вашей работы?

– Мы объединились для того, чтобы вместе развивать наш прекрасный Сухум – город с историей. Инициатива обоснована вызовами, которые стоят перед городом. Свою миссию мы видим в том, чтобы с помощью профессиональных рекомендаций помогать улучшать городскую среду для горожан и с помощью несложных и бюджетных действий формировать ее как безопасную и доступную; визуальную и информационную привлекательность Сухума, его историческую застройку и природный каркас.

Для этого мы готовы сотрудничать с Администрацией города, в том числе в вопросах разработки единых требований к элементам фасадов зданий.

– А над какими проектами вы уже работали?

– Мы стараемся охватить проекты разного масштаба – и то, что касается малых архитектурных форм – пусть даже скамья, или остановка, и то, что касается градостроительных концептуальных узлов – рынок, Брехаловка, фуникулер и площадь С.В.Багапш. Ищем разные визуальные и концептуальные решения, соответствующие современным представлениям об эстетике городской среды. Мы начали с очищения фасадов от «мусора», чтобы наглядно показать, каким образом меняется ощущение от того, как выглядит объект, и что нельзя пренебрегать такими важными архитектурными элементами, как окна, перила, или навес, – они основа в такой несложной архитектуре.

Еще мы работаем, чтобы городская среда стала более доступной и безопасной. Участник нашей группы работает над проектом Ассоциации «Инва-Содействие» при поддержке Coberm. Проект уже одобрен и реализуется Администрацией города. Установлено несколько парковок для людей с инвалидностью, согласован безопасный пешеходный переход около школы №10.

Также работаем над концепцией площади имени С.В. Багапш. У нас уже есть несколько решений и целостное видение того, как должна выглядеть эта территория. Это ведь прогулочная часть набережной. Осмысляем и концепцию Сухумской горы. Ищем решения, чтобы «оживить» ее, придать ей новые современные смыслы, сохранив при этом историческую ценность ансамбля.

Одним из первых проектов, над которым мы стали работать, – это колоннада и площадь у Брехаловки. Разрабатывая разного рода отдельные формы, мы пришли к выводу, что требуется более целостный подход. Открылся невероятный эстетический потенциал этого уголка города как логической доминанты одной из главных улиц города. Этот уголок требует внимательного подхода, так как среда уже сформировалась и пропитана определенной атмосферой, которую не хотелось бы нарушать.

Одной из серьезных проблем, с которым сталкивается город сегодня, является плачевное состояние инженерной инфраструктуры, от которой напрямую зависит его жизнедеятельность и благоустройство. Это водоснабжение, дренаж и водоотведение, ливневая и напорная канализации, энергоснабжение. Это все требует масштабного обновления и больших средств. Здесь сложно обойтись локальными решениями. Но ряд конкретных мер уже сегодня позволяют выработать единый комплексный план по реабилитации инженерной инфраструктуры, необходимо провести оценку и обследование сетей зонально, и на основании такого зонального подхода составить план поэтапной реконструкции.

Серьезной работы ожидает и «зеленый каркас» Сухума. Содействие в выработке более продуманных и современных подходов в озеленении города и переформатирование существующих парков – это еще одно направление работы нашей группы.

– Расскажите о проектах, которые вы планируете реализовать в ближайшее время?

– В основном планируем работать над тем, что было перечислено выше, но диапазон проектов, над которыми следует работать, бесконечен. Начиная с генерального плана города, общего дизайн-кода, градостроительного кодекса и других очень важных областей архитектуры, определяющих развитие городской среды в целом.

– Вы помогаете владельцам исторических зданий и не только, привести фасады к определенному стилю в архитектуре? Если да, это единый стиль?

– Нет единого стиля в городской архитектуре, она эклектична и требует точечного рассмотрения. Однако есть определённое настроение, которое хотелось бы сохранить – это ощущение южной архитектуры, нашего колорита. Конечно, если к нам обратятся за советом, мы поможем. Мы всегда рады диалогу и людям, готовым что-то менять в лучшую сторону.

– Предлагаемые вами идеи зачастую требуют немалых финансовых вложений. Как вы планируете изыскивать средства?

– Немало неравнодушных горожан и меценатов, которые рады помочь. То, что касается частных особняков, люди часто сами готовы вкладываться в эстетику, но в идеале, конечно, такие мероприятия должно поддерживать государство. CrowdFunding – довольно действенный способ в мире собрать средства на благие цели, возможно, и мы попробуем такую форму спонсорства, чтобы создать комфортную обстановку для людей и в первую очередь спасать памятники архитектуры, ведь и наше сегодня когда-нибудь станет историей.

Милана ЖИБА

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА