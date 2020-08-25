ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РОССИИ ПОСЕТИЛА ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН И ГОРОД СУХУМ

В ходе рабочего визита в Абхазию делегация из Российской Федерации во главе с первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем посетила Ткуарчалский район и город Сухум. Сопровождала делегацию вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган.

В городе Ткуарчале правительственная делегация оценила ход работ по строительству Центральной районной больницы (ЦРБ), которая возводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг. и является переходящим объектом.

Строительство ЦРБ началось в 2017 году и должно было быть завершено в ноябре 2019 года. Лимит по объекту составлял 258 млн рублей, но он будет увеличен, так как в проекте не были предусмотрены забор, морг, здание столовой, прачечная, здание для размещения рентгеновского аппарата и лестничные перила.

Вопросы увеличения лимита финансирования для включения в проект всех необходимых блоков уже проработаны, сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. По ее словам, в настоящее время ожидается получение заключения экспертизы на дополнительный перечень мероприятий.

Гендиректор госкомпании «Апсныргылара» Руслан Тванба отметил, что при своевременном финансировании работы на объекте планируется закончить до конца текущего года.

Министр здравоохранения сообщил, что больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов. Делегация посетила также Дворец культуры им. Д. Гулиа, который был восстановлен в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в 2014 году.

В городе Сухуме российская делегация ознакомилась с ходом реализации Программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Республике Абхазия. Бюджет программы составил до 1,2 млрд рублей. Условия финансирования – 10% годовых; срок кредита до 10 лет; собственный капитал не менее 10%.

К данному моменту большинство проектов этой программы не завершены. Глава делегации, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич посетил один из незавершенных проектов – гостиничный комплекс ООО «Сухумская ривьера» и на месте ознакомился с ситуацией. Также глава российской делегации посетил Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба и Государственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера, которые были восстановлены за счет российской финансовой помощи в 2014 году.

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс