Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Дорожного фонда РА за 2019 год

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2019 год по доходам в сумме 81 073,1 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 68 898,7 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток средств на 01 января 2020 года в сумме 12 794,0 тыс. рублей.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 27 июля 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 03 августа 2020 года, № 5016-с-VI

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия