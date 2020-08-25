Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования РА за 2019 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2019 год по доходам в сумме 37 564,9 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 38 109,8 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток средств на 01 января 2020 года – 920,4 тыс. рублей.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 27 июля 2020 года А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 03 августа 2020 года, № 5015-с-VI

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия