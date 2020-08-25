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25.08.2020
Номер: 84
Выпуск: 3962
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. за 2019 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2019 год по доходам в сумме 116 908,6 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 116 331,1 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток средств на 01 января 2020 года в сумме 3 354,6 тыс. рублей.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 27 июля 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 03 августа 2020 года, № 5014-с-VI
Номер: 84
Выпуск: 3962
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия