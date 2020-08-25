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25.08.2020
Номер: 84
Выпуск: 3962
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2019 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2019 год по доходам в сумме 102 010,4 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 101 705,0 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток средств на 01 января 2020 года в сумме 7 202,0 тыс. рублей.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 27 июля 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 03 августа 2020 года, № 5012-с-VI
Номер: 84
Выпуск: 3962
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия