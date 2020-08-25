НЕЗАВИСИМОСТЬ – НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА

ДАТА

26 августа 2008 года в новейшей истории Абхазии произошло значимое событие – ее независимость, суверенитет, государственность признала Великая Россия. Этот факт для нашей республики, после Победы 30 сентября 1993 года, является второй большой Победой уже в политическом плане.

После известных августовских событий в Южной Осетии, когда Грузия вновь решила показать силу и мощь для восстановления пресловутой, надуманной целостности страны, еще раз все убедились, что Тбилиси никогда не исключает возможность применить оружие против соседей.

На ведение военных действий Саакашвили получил «добро» от Европы и США. Сегодня, когда их политики говорят, что предупреждали Грузию – никаких насильственных действий против Южной Осетии, а потом Абхазии – чистой воды обман.

Натовские «спецы» разработали план операции, в котором четко было расписано, как «быстро и легко» можно решить проблему с «горной республикой», если запереть тоннель, соединяющий ее с Россией. Молниеносный удар по Южной Осетии должен был воздействовать угнетающе психологически на Абхазию. Она в разработанной военной операции была следующей. Так как море, дороги на побережье, ровная граница с Россией могли сыграть опережающую роль Кремля в действиях против Грузии и ее друзей.

То, что Запад знал об августовских боевых планах Грузии по отношению к Абхазии говорят такие факты: в порту Стамбула стояли два американских фрегата, оснащенные ракетами, а в Средиземном море для перехода в Черное, были наготове еще несколько кораблей с дальнобойными орудиями. Все это делалось для того, чтобы «при успешном ходе действий» блокировать Россию на море, в водах, омывающих Абхазию, а при необходимости – обстрелять территорию этой непокорной республики.

Когда все пошло не так, Европа и США заволновались и стали искать пути выхода из сложившейся ситуации. Россия и ее спецслужбы, с их аналитическим умением давно отслеживали подозрительную «возню» со стороны Грузии у границ Юга России.

У российских Вооруженных сил есть методы, которые всегда приносят желаемый результат – Победу. Начиная со времен Петра I, Суворова, Кутузова и т.д. русские военные доказали, что умеют действовать на опережение.

Вспомним события в Южной Осетии, когда Российская армия неожиданно для Грузии и ее друзей вместе с местной армией заставила грузинские Вооруженные силы стремительно отступить чуть ли не до Тбилиси.

Европа, США тут же предложили России для «прекращения братоубийственной новой войны» ввести международные миротворческие силы в Южную Осетию, заодно и в Абхазию. После провала операции «Чистое поле» в Цхинвале вопрос продолжения военных действий в Абхазии отпал сам по себе.

Президент Франции Николя Саркози предложил России выделить для сохранения «мира в этом регионе» до 500-600 своих миротворцев. Дескать, каждая страна именно столько пришлет солдат-миротворцев. Если бы все согласились на такое предложение, то по простому арифметическому подсчету, в «неспокойных республиках» российских солдат было бы намного меньше. В целом военизированный контингент западных стран в Южной Осетии и Абхазии превосходил бы российский в несколько раз. Несомненно, со временем другие страны «изъявили бы желание» поучаствовать в миротворчестве, естественно, на стороне Грузии. Исходя из складывающихся обстоятельств, на южных границах России и в районе Кавказа образовалась бы мощная ударная сила, цель которой была бы – насолить России.

Учитывая обстановку, Россия, продумав все шаги и последствия для себя, принимает верный волевой, политически выверенный шаг, – признает Республику Южная Осетия и Республику Абхазия самостоятельными, суверенными, независимыми государствами.

Последующие подписания договоров между странами подтверждают нашу легитимность как субъекта международного права. Последние признания нашей независимости со стороны ряда стран – это тоже подтверждение Абхазской государственности. Мы должны постоянно осознавать, что живем, трудимся, создаем не просто Абхазию, а признанное независимое государство – Республику Абхазия. Не имеет значения, сколько стран нас признали, если уже с нами считаются такие друзья, как Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и другие страны – члены ООН.

Мало, недостаточно?

Напомним, что когда возникло государство Косово, в течение нескольких недель, месяцев его признали до 140 стран. Казалось, можно такому вниманию радоваться или завидовать. Спустя годы, эта молодая страна так и не приобрела подлинную независимость с развитыми крепкими институтами власти. Наоборот, Косово превратилось в проходной двор Европы, через который во все концы мира идут наркотики, оружие, нечистые деньги; проституция, торговля человеческими органами, нелегальная иммиграция и т.д.

В крупнейшей газете Франции «Liberation» («Освобождение»), у которой более 3,5 миллионов подписчиков, была напечатана большая статья журналистки Лорен Мийо про Абхазию.

Естественно, она не могла написать про нас в положительном ключе. До своих читателей издание должно было донести, что Абхазия не тот регион мира, который имеет право претендовать на Свободу и Самостоятельность. Автор даже в заголовок вынес ключевые слова: «Для всего мира эта страна не существует».

Лорен с удовольствием пишет, что не успела Абхазия, опустошенная войной, отделиться от Грузии, как попала в зависимость к России. Автор статьи явно свои познания получила не из архивных исторических документов, а из уст граждан Грузии, куда она прибыла в первую очередь.

Подчеркнуто громко журналистка заявляет, что маленькую так называемую независимую Абхазию никто не признает. И даже Россия. Абхазия до сих пор является областью Грузии.

Много места отводится в статье, где говорится, что Абхазию «могут захватить» представители северного соседа и т.д. Весь материал был подготовлен по рассказам заингурских представителей, которые хотели показать, что коренной народ в Абхазии практически ничего не решает. И такое положение вещей якобы будет продолжаться, пока нет поддержки Грузии и других стран, помимо их великого российского соседа. А пока, заключает автор, жизнь в Абхазии будет напоминать «Дольче-Вита» («сладкая жизнь») на пороховой бочке.

Единственно, можно согласиться с автором статьи в том, что, побывав в Абхазии, она пишет, что эта республика является образцом демократии на Кавказе. Страна начинает подниматься из руин, и это заметно в последние годы. «Тут попасть к президенту проще, чем в Москве к налоговому инспектору», – пишет она.

Французская журналистка не верит в наши способности, независимость, и рассказывает об этом своим читателям, которые, безусловно, автору верят. Но даже такой опытный журналист авторитетного издания не может предугадать ход политических событий, которые возникают, меняются по обстоятельствам из складывающего положения.

Статья была написана 18 июня 2008 года. А сообщение о нашем признании Россией 26 августа 2008 года, которое услышала Лорен Мийо, и это несомненно заставило ее хотя бы в мыслях изменить суждения о новой стране – Республике Абхазия, которая уже давно не живет на пороховой бочке благодаря своего народа-победителя, России и тем странам, что поверили, доверили нам и открыли миру реалии стратегической важности Абхазской республики на этом геополитическом участке.

26 августа 2008 года. Эта дата важна и для России, и для Абхазии. Это совместный путь на правах свободных, независимых государств, который должен приносить пользу нашим странам, народам.

На Востоке говорят: «Не надо сторониться тех, на кого опираешься. Наступит время – твоя помощь им понадобиться тоже».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 84Выпуск: 3962Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА