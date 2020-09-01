БУДУТ ОТКРЫТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ СБЕРБАНКА

В целях улучшения качества обслуживания клиентов, получающих пенсии, и уменьшения очередей у офисов банка в период их выдачи, Сбербанк Абхазии проводит следующие мероприятия:

1. С 31 августа 2020 года организовано получение пенсий в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии, расположенном по адресу: г. Гудаута, ул. Чачба, д. 3.

2. С 1 сентября 2020 года организовано получение пенсий в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии, расположенном по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба, д. 4.

3. Со 2 сентября 2020 года будет организована выдача пенсий в микрорайоне Аспа поселка Бзыпта Гагрского района, возобновив работу соответствующего внутреннего структурного подразделения Сбербанка Абхазии.

4. С 15 сентября 2020 года будет организована выдача пенсий в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии, расположенном по адресу: г. Сухум, ул. Эшба, д. 167.

5. Силами действующего кадрового состава Сбербанка Абхазии до 15 сентября 2020 года будет увеличено вдвое количество операционных работников, задействованных при обслуживании клиентов – физических лиц, получающих пенсии в офисах города Сухум. В других городах присутствия Сбербанка Абхазии к обслуживанию клиентов – физических лиц, получающих пенсии, будет привлечено максимальное количество работников.

6. С целью уменьшения очередей в офисах обслуживания в график выдачи пенсий будут внесены соответствующие корректировки.

Номер: 85Выпуск: 3963Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс