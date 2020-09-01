ХИБЛА АРДЗИНБА – ПРОФЕССОР КРАСОТЫ

Гражданин Абхазии и его профессия

Cлово «косметология» означает «знание о красоте». Все дорожат своей красотой. Так уж получается, что первую часть своей жизни женщины стремятся поддерживать красоту, а вторую – сохранить полученные результаты. Современная косметология способна творить чудеса, поэтому представительницы прекрасного пола в любом возрасте остаются молодыми и привлекательными. Немаловажную роль в этом играют косметологи, которые хорошо владеют знаниями в области дерматологии и используют в своей работе новейшие технологии и разработки. Они занимаются лечением, оздоровлением и восстановлением кожи лица и тела, применяя в своей работе косметические и лекарственные препараты.

Дарит женщинам молодость и помогает сохранить привлекательность одна из профессиональных врачей-косметологов Абхазии, хозяйка салона «Дуэт» Хибла Ардзинба. Её по праву можно назвать профессором красоты. Работа в этой сфере требует особенных навыков и специального образования, поэтому в большинстве случаев косметологи – это врачи, окончившие медицинские институты или училища. Вот и Хибла Беслановна Ардзинба окончила Московский государственный медико-стоматологический университет и ей была присуждена квалификация «Врач по специальности «Лечебное дело», доктор медицины. Затем в Московской медицинской академии им. И.Сеченова окончила ординатуру, и ей была присвоена специальность «Дерматовенерология». Но и на этом не прервалась её тяга к науке. В Российском университете Дружбы народов Хибла Ардзинба на кафедре эстетической медицины прошла курс повышения квалификации по специализации «Физиотерапия в косметологии. Аппаратная косметология» на базе высшего медицинского образования. Ежегодно она проходит различные курсы повышения квалификации в России и Европе. Век живи – век учись, это относится и к косметологам!

– Косметология – это и древняя, и молодая наука одновременно, – рассказывает Хибла Ардзинба. – О ее древности говорит то, что красота и ухоженность беспокоила людей еще во времена, когда Египтом правили фараоны. Уже тогда осуществлялись первые лечебные и косметологические процедуры по уходу за лицом, телом, ногтями и волосами. Для полководцев даже устраивали целые обряды по их восстановлению и расслаблению после сражений. В качестве вспомогательных средств использовали грязь, глину, кислое молоко, перетертые овощи и фрукты, различные масла и пиво. Древние индусы были первыми, кто практиковал хирургическое вмешательство по исправлению носа, а греки начали применять растения в целях создания косметических средств. Но та косметология, которую мы знаем сейчас, появилась лишь в XX столетии. Этой области стали уделять огромное внимание из-за растущего интереса женщин, желающих сохранить свою молодость и красоту, при этом не прибегая к кардинальным методам – пластической хирургии.

Хибла Беслановна родилась в Гудауте в семье Беслана Ардзинба и Людмилы Хагба. Семья многодетная: три сестры и брат. Шаризан (Зона) и Адгур – юристы, а сестра-двойняшка Хиблы Кама – врач-гинеколог. После окончания школы Хибла в том же году поступила в мединститут. Она всегда мечтала стать косметологом и стала им, несмотря на то, что её отец уговаривал стать кардиологом.

– Он на меня даже немного обиделся, – вспоминает Хибла, – но сегодня он гордится мной. А наша бабушка Лида Гублиа мечтала о том, чтобы её внуки стали врачами. Даже кто-то это предсказал ей. Мы с Камой претворили её мечту в жизнь. Я очень люблю своё дело. Профессия косметолога невероятно интересная, но в то же время достаточно щепетильная и серьезная. Основной предмет ее изучения – это кожа, а точнее, ее эстетическая составляющая. Врач данного профиля должен быть хорошо осведомленным в области дерматологии и венерологии, чтобы уметь отличать безобидные внешние проявления от патологических состояний. Кроме этого ему необходима огромная теоретическая база знаний о косметических дефектах организма, а также причинах их появления, чтобы умело исправлять их и предупреждать опасные последствия.

И несмотря на сложную работу и занятость Хибла – домашний человек, любит семью, родственников, любит готовить и есть вкусные блюда, но все блюда должны «жить» один день. Хибла – гурман, ценитель и любитель тонких изысканных блюд, знаток напитков. Однако изысканность её характера и вкус проявляется во всём, особенно в любимой работе.

– В жизни самое главное – совесть, – продолжает Хибла, – по совести нужно жить, работать, дружить. Я не отношусь к своей профессии как к коммерческому проекту. Мы открыли наш салон с сестрой Шаризан и сейчас открываем салон в Москве. Я буду ездить туда, но жить в Москве постоянно не могу. Я не могу без Абхазии, без Сухума. Семья для меня многое значит. Человек без семьи – всё равно что без Родины. У меня надёжный семейный тыл – супруг Гурам Корсантия, сотрудник Министерства экономики Абхазии, сын Давид и дочь Василиса – ученики сухумской горской школы №10. Супруг во всём меня поддерживает, а дети радуют своими успехами в школе и пониманием.

Из минусов профессии для себя отмечу длительность обучения (6 лет института, ординатура, курсы) и необходимость постоянного повышения квалификации, так как препараты и методики обновляются ежегодно. Нужно всегда быть в курсе последних технологий. Но я считаю эти минусы несущественными и люблю своё дело. У каждого доктора своя фишка. К примеру, моя фишка – ботокс.

Что касается моих принципов: я хочу жить без пафоса, скромно. Верю во Всевышнего Господа Иисуса Христа и стараюсь жить по его заповедям. Иначе нет смысла во всех наших делах и работе. Во всех жизненных начинаниях есть Божий промысел. Я верю в это и так живу.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 85Выпуск: 3963Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ