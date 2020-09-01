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01.09.2020
Номер: 85
Выпуск: 3963
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РА за 2019 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2019 год по доходам в сумме 965 753,3 тыс. руб. (Приложение № 1) и по расходам в сумме 958 454,7 тыс. руб. (Приложение № 2), остаток денежных средств на 01 января 2020 года в сумме 49 042,3 тыс. рублей.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 27 июля 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 03 августа 2020 года, № 5011-с-VI
Номер: 85
Выпуск: 3963
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия