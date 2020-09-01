О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ ЗА АВГУСТ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария по вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за август.

Председатель фонда сообщил, что пенсиями и пособиями за июль уже обеспечены все районы. Сейчас ПФА готовится к осуществлению начислений за август.

Гулария рассказал, что из-за низкого уровня поступления страховых взносов в Пенсионный фонд последние месяцы начисление пенсий и пособий осуществляется в непривычном графике, с большим опозданием. Так, по его сообщению, по причине дефицита средств на счету фонда финансирование августовских выплат начнётся в первой декаде сентября. Потребность фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств в текущем месяце – 92 млн рублей.

Денис Гулария отметил, что согласно поручению главы Правительства о контроле исполнения страхователями их обязательств ведётся работа по взысканию задолженностей перед фондом.

«Фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости выставляет организации инкассовое поручение. На данный момент инкассовых поручений выставлено свыше 120 организациям на общую сумму 31 млн 531 тыс. рублей», – констатировал Гулария.

Отставание поступлений в фонд за 7 месяцев 2020 года наблюдается на 33 млн 71 тыс. рублей в сравнении с прошлым годом.

Д.Гулария сообщил, что помимо общеизвестных факторов возникновения дефицита бюджета фонда на увеличение нехватки средств, способных своевременно покрывать потребности, влияют дополнительные факторы:

«К примеру, количество получателей пенсий и пособий в стране с мая увеличилось с 44 685 до 46 032 граждан. Кроме того, с начала текущего года количество пенсионеров-граждан России, получивших отказ на предоставление российской пенсии, возросло. Таким образом увеличилось количество претендентов на доплаты к абхазской пенсии».

Подводя итоги встречи, Премьер-министр Александр Анкваб поручил председателю фонда более эффективно контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств, а также придерживаться озвученного графика осуществления выплат пенсионерам.

Дополнительные сведения:

Суммы, планируемые к выплатам за август 2020 года (руб.):

Сухум – 27 852 421,70

Сухумский район – 4 622 709,75

Гагрский район – 13 757 204,92

Гудаутский район – 16 666 499,10

Гулрыпшский район – 5 257 632,77

Очамчырский район – 13 696 067,04

Ткуарчалский район – 6 609 784,63

Галский район – 6 609 784,63

Итого: 92 038 788,43.

Номер: 85Выпуск: 3963Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации