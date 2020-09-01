30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Дата

2 сентября 1990 года образовалась Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика.

2 сентября 1990 года занимает особое место в жизни народа Приднестровья. Эта дата вошла в историю как новая точка отсчета для страны. 2 сентября 1990 года съезд депутатов в Тирасполе принял Декларацию об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР). В ноябре 1991 года было утверждено новое название страны – Приднестровская Молдавская Республика.

30 лет назад народ Приднестровья выбрал свой путь построения суверенного независимого демократического государства и уверенно идет по нему, несмотря ни на какие сложности.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в статусе добровольцев на помощь народу Абхазии прибыли доблестные сыны Приднестровья. Они участвовали во всех боевых операциях, проявляли героизм и мужество, многие из них награждены орденами и медалями. Народ Абхазии с большой благодарностью помнит помощь братского приднестровского народа.

Приднестровье и Абхазию объединяет не только общее прошлое, но и общее будущее. Их разделяют полторы тысячи километров, но объединяет гораздо большее: дружба длиной в четверть века. И это только начало. Первый договор о дружбе и сотрудничестве подписали в январе 1993 года. Сегодня подписаны новые договоры о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Абхазии и Приднестровья, придающие новый импульс развитию отношений между государствами.

Существующий конструктивный диалог между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания между нашими государствами. Можно с уверенностью сказать: абхазо-приднестровские отношения будут и дальше реализовываться на благо двух наших братских республик. Приднестровская Молдавская Республика признала независимость Абхазии 17 ноября 2006 г. В 2008 году в Приднестровье появилось официальное представительство Абхазии. В 2008 году Приднестровская Молдавская Республика поддержала признание Абхазии и Южной Осетии Россией.

Номер: 85Выпуск: 3963Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»