1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дата

1 сентября – начало учебного года – в качестве праздника был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 г. В этот день по всей стране звенит школьный звонок, во всех школах, средних специальных и высших учебных заведениях Абхазии тысячи юных граждан нашей страны приходят в классы и учебные аудитории, чтобы продолжить увлекательное путешествие в страну знаний. Но самым праздничным, самым волнительным этот день становится для тех, кто идет «первый раз в первый класс».

Первое сентября – это праздник знаний, который всегда с нами и помогает всем нам идти по жизни. Ещё древнегреческий философ Сократ говорил: «Есть одно только благо – знание, и одно только зло – невежество». В этот знаменательный день необходимо также поздравить учителей, несущих знания, они непосредственно заняты обучением нового поколения, от них напрямую зависит, каким оно будет.

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Первого сентября в школах нашей республики будут обучаться более 25 тысяч учеников, в том числе свыше 2500 первоклассников.

Точные данные будут известны ближе к 10 сентября.

В столичные школы в новом учебном году пойдут свыше 900 первоклассников.

В Абхазии 155 школ. Из них: 60 абхазских, 16 абхазо-русских, 45 русских, 24 армянских и 10 грузинских.

Номер: 85Выпуск: 3963Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»