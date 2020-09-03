СУВЕНИРНЫЕ БРЕНДЫ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ «АБГА» И «КАВКАЗ» ОТ КСЕНИИ БАГАПШ

Молодые предприниматели Абхазии

Ксения Ирисова-Багапш – активный общественный деятель и создатель брендов одежды «АБГА CLOTHING» и «KAVKAZ WEAR», сотканных из абхазских и кавказских культурных кодов. За что в первую очередь большая благодарность Ксении – она сумела создать модную абхазскую повседневную одежду, которая пользуется популярностью не только в Абхазии, но и за ее пределами.

От идеи брендов до планов на будущее – об этом читайте в интервью создателя брендов газете «Республика Абхазия».

– Ксения, будучи не абхазкой, вы сумели создать традиционный абхазский, но при этом современный бренд одежды «АБГА». Расскажите, откуда вы? Какое у вас образование? Откуда такая любовь к Абхазии и к ее культурным кодам? Как и когда появилась идея создания модного абхазского бренда?

– Родилась я в городе Вятке (Киров). Закончила Вятский государственный университет, по специальности математик-экономист, свободно владею несколькими иностранными языками. Выходя замуж за абхаза, понимала, что должна разделить не только его судьбу, но и судьбу его народа. Сразу начала читать книги по истории и культуре Абхазии. И первым моим опытом в создании традиционной абхазской, но вместе с тем современной одежды, стала свадебная сорочка для моего мужа Темура Багапш. И на мне в день свадьбы было абхазское платье работы Эльвиры Арсалия. Я храню его как реликвию, которую однажды передам нашей дочери – Анастасии Багапш. После свадьбы мы жили в Ткуарчале, и я увидела, как органично национальная одежда вписывается в окружающую великолепную природу, как отвечает она условиям жизни и труда в горах. Я познакомилась с замечательными исследованиями этнографа Елены Малия, влюбилась в национальные абхазские украшения, изучала символику, научилась «читать» коды и смыслы, заложенные в традиционном абхазском костюме. И загорелась идеей разработки целой линии современной удобной одежды в национальном стиле.

– Что кроется за брендом «АБГА»?

– На сайте мы пишем так: «АБГА» – это сувенирный бренд одежды и аксессуаров, сотканных из абхазских культурных кодов». Но изначально, выбирая название, отталкивалась от фамилии мужа: Багапш-Абгапш-Абга. Эта небольшая игра слов отражает и направление наших поисков, ведь изначально бренд задумывался как мужской.

– Насколько мне известно, принты, которые наносятся на одежду от бренда «АБГА», создаются абхазскими художниками. Расскажите подробнее о том, как создаётся одежда вашего бренда и с кем вы сотрудничаете из местных художников?

– В начале пути мне очень помогли Эльвира Арсалия и Батал Джапуа по вопросам истории костюма, цветов, форм, орнаментов, бытовавших у абхазов. Батал даже подарил мне для принта на одежду свой замечательный рисунок: абхазские воины, идущие в набег. Толстовки с этим принтом пользуются огромной популярностью! Но сейчас я пробую работать как дизайнер самостоятельно. Хотя, конечно, продолжаю дружить, советоваться, искать информацию и у других специалистов, работающих над изучением и сохранением абхазских культурных традиций. Мне очень помогают Темур Кайтан, Рауль Кобахия, Ирма Адлейба, Инна Хаджимба, Амра Начкебия, Павел Хонелия и многие другие. Я горжусь, что в этом благородном деле есть и мой скромный вклад.

– Ксения, вы также являетесь автором и организатором множества социокультурных проектов в Абхазии. Многие знают вас по популярному у нас в стране «Арт-маркету» – фестивалю современного искусства, дизайна и хендмейда, который существует уже не один год именно благодаря вам. «Арт-маркет» когда-то и меня вдохновил на создание собственного бренда «Ах=арах» – экологически чистой консервированной продукции абхазского производства. Когда же планируется проведение следующего «Арт-маркета», которого многие с нетерпением ждут?

– Недавно я была на приёме у нового главы Администрации города Сухума, рассказала о проектах «Арт-Маркет» и «Фестиваль социальной рекламы «Новый взгляд». Эти первые реальные дела подтвердили: успех возможен только при взаимодействии власти, бизнеса, общества и представителей медиа и IT-индустрий. Сейчас я пишу план по реализации социокультурных мероприятий, которые позволят выявить творческих личностей не только в столице, но и по всей республике: активистов, представителей городских сообществ. Каждому найдется дело! И если мэрия поддержит, то мы сможем проводить их чаще и больше. Если же нет, то как и прежде будем встречаться несколько раз в год.

– Вы также являетесь создателем бренда одежды «Кавказ». Чем этот бренд отличается от «АБГА»? Какой посыл он несёт собой? И как вы пришли к необходимости его создания?

– Если «АБГА» – абхазский национальный бренд, то марка «Кавказ» – уже нечто более глобальное. За 12 лет, прожитых в Абхазии, я сроднилась не только с её народом. Я, русская, стала ощущать себя частью большой кавказской семьи. Я хочу представлять миру дизайн, который с гордостью будет нести звание «Сделано на Кавказе». Под этой новой маркой мы будем стремиться создавать одежду, приближенную к общим эстетическим принципам народов Кавказа, используя различные образцы стиля, кроя, орнаментов, символики. Мы открыты к взаимодействию с кавказскими дизайнерами, активно ищем новые творческие и дружеские контакты. Скоро под маркой «Кавказ» у нас будет выпущена коллекция с принтами иорданской художницы черкесского происхождения Заиной Эль-Саид.

– Можете назвать самые успешные коллекции обоих брендов?

– Звучит нескромно, но, на мой взгляд, провалов не было. Возможно, потому, что в своих моделях мы используем традиционные, многовековые, можно сказать, намоленные народные образы и мотивы. Вещи выпускаются ограниченным тиражом и изготавливаются из высококачественных материалов по современным тенденциям кроя. Вдобавок мы внимательно прислушиваемся к отзывам тех, кто носит нашу одежду, стремимся улучшать её в соответствии с их пожеланиями.

– В Абхазии одежду от брендов «АБГА» и «КАВКАЗ» любят. Интересно, как одежда воспринимается за пределами республики? Насколько мне известно, у вас налажена доставка по всему миру.

– Благодаря интернету у нас есть возможность активно работать над продвижением брендов «АБГА» и «КАВКАЗ» по всему миру, прежде всего в странах проживания абхазской и черкесской диаспоры. Ведь очень много людей, которые живут за пределами своей исторической родины, но чтут свои корни и хотят демонстрировать свою этническую принадлежность. Мы стараемся помочь им делать это модно и современно. В этом году нами был запущен интернет-магазин kavkazwear.com, где представлены все наши модели. Я очень рада, что успела это сделать до начала пандемии, потому что в связи с самоизоляцией люди начали активней осваивать покупки одежды именно в онлайн-формате. Правда, из-за пандемии у нас произошла задержка в пошиве летней коллекции, да и вообще сложившаяся ситуация в республике и мире заставила многое пересмотреть в работе, пересмотреть расходы, оптимизировать производство, отказаться от ненужного. Сейчас мы стараемся наверстать упущенное: уже зарегистрированы торговые марки, получены патенты, декларации о соответствии нашей одежды стандартам Евразийского экономического союза, автоматизирован бизнес. Отшит специальный склад для доставки одежды по РФ и СНГ, подписаны договоры с транспортными компаниями и многое другое. Только что мы завершили ребрендинг бренда «АБГА», на повестке дня наполнение сайта, маркировка и разработка мобильного приложения. У нас команда сильных духом людей, мы не намерены сдаваться и сбавлять обороты. Это очень важно и лично для меня, потому что продвижение в мире абхазских брендов – это и мой личный вклад в дело дальнейшего признания мировым сообществом страны, с которой моя судьба связана вот уже 12 лет и которая стала моей второй родиной.

Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: обществоАвтор: Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ