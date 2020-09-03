ВИОЛЕТТА ИВАНБА: «ЗДЕСЬ Я НАШЛА СЕБЯ»

Человек и его профессия

Книги сопровождают ее всю жизнь. Более 60-ти лет она работала в Очамчырской центральной районной библиотеке, а в настоящее время – ведущий методист Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир. Это Виолетта Елизбаровна Иванба. Я знаю ее с детства, с того времени, как библиотека стала для меня священным храмом книги. Таким храмом она остается для меня и сейчас. Я помню, с каким нетерпением мы с сестрой и братом ходили в библиотеку. Выбирая книги, обращали внимание прежде всего на старые, потрепанные, так как знали, что именно такие очень интересные, ведь их читают и читают.

Виолетта Елизбаровна тогда работала (это 70-е годы) заведующей читальным залом Очамчырской библиотеки. Она доброжелательно встречала каждого читателя, подбирала нужную литературу, рекомендовала для чтения русских и зарубежных классиков, рассказывала о том, чем будет интересна та или иная книга. Я помню литературные вечера, встречи с интересными людьми, помню, с каким энтузиазмом мы, книголюбы, готовили к конкурсам альбомы на разную тематику. Помню Виолетту Елизбаровну молодую и красивую, совсем не строгую, а близкую и родную. По-видимому, в библиотеке царила особая атмосфера, поэтому нас так тянуло сюда и после школы, долгие годы. Я знаю, сколько сил – душевных и физических, сколько энергии и творческого вдохновения вложили Виолетта Елизбаровна и ее коллектив в восстановление библиотеки после грузино-абхазской войны. Долгое время приходилось работать в тяжелейших условиях, выживали с трудом, но не один из сотрудников не ушел. Так общими усилиями был сохранен этот теплый, очень важный для всех очаг культуры.

Каким же был путь Виолетты Елизбаровны в библиотеку? Сбылась мечта детства или так сложились жизненные обстоятельства? Спрашиваю ее об этом.

– Я мечтала стать учительницей английского языка, – говорит Виолетта Елизбаровна. – Окончив очамчырскую абхазскую среднюю школу, пыталась поступить в Сухумский педагогический институт, успешно сдала экзамены, набрала 22 балла, но меня не приняли, хотя у тех, кто прошел по конкурсу, были такие же баллы, как и у меня. Конечно, очень расстроилась. Спустя время меня вызвали в райисполком и предложили работу в районной библиотеке. Я засомневалась, стоит ли, справлюсь ли, но потом согласилась. Когда я пришла в библиотеку, там было всего два сотрудника. Постепенно я вошла в библиотечную сферу, полюбила библиотечное дело. Впоследствии методист Республиканской библиотеки Бочкарева уговорила меня поступать на библиотечный факультет. И я поступила в Московский государственный институт культуры, на заочное отделение. Вернувшись в Абхазию, я полностью отдалась любимой работе. Можно сказать, что я нашла себя здесь творчески. Я не только подбирала и выдавала читателям, интересующие их книги, но и искала темы для литературных вечеров, сама разрабатывала сценарий, вдохновляя других сотрудников. Вместе мы делали интересные мероприятия, приобщая наших читателей к прекрасному миру книги.

На мгновенье Виолетта Елизбаровна умолкает, по-видимому, уносясь мыслями в далекое прошлое. Директором Очамчырской центральной библиотеки она была назначена в 1987 году и много лет успешно руководила ею. Отрадно, что сейчас эта библиотека располагается в современном красивом здании, что наконец-то книжному фонду не угрожают плесень и сырость. Есть все условия для работы. И в этом несомненная заслуга Виолетты Елизбаровны. «После войны, – сказала она, – меня хотели перевести завотделом культуры. Я не согласилась, потому что моя работа мне дорога. Больше пользы я принесу, занимаясь библиотечным делом. Наша библиотека открылась уже с октября 1993 года. Она находилась в ужасном состоянии. Столы поломаны, стены в грибке от сырости, сыпалась штукатурка, потолки протекали. Надо было сохранить книги. (Кстати, наиболее ценные из них пропали во время войны). И мы сохранили. Со временем я добилась того, чтобы нам выделили другое помещение. Очень долго ждали, но дождались и капитального ремонта нового библиотечного помещения, и нового инвентаря. Я счастлива, что смогла что-то сделать для Очамчырской библиотеки. Сегодня она в прекрасном состоянии, ее материально-техническая база – одна из лучших в Абхазии, не считая Национальной библиотеки. Мы ездим по районам, и я вижу, что такой библиотеки ни у кого нет.

Виолетта Елизбаровна говорит об этом с гордостью. Видно, что душа ее по-прежнему болит о своей первой в рабочей жизни родной библиотеке. В настоящее время она успешно реализует свои проекты уже на новом месте. Один из них собрал воедино детей и молодежь, пробующих себя в литературном творчестве. В декабре прошлого года в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир был проведен молодежный поэтический вечер «И пробуждается поэзия во мне» с участием юных поэтов столицы. Звучали стихи собственного сочинения на абхазском, русском и армянском языках. Каждый из участников получил в подарок изданную к этому дню книжку своих произведений. При поддержке директора Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Бориса Шаликовича Чолариа, было решено продолжить проект и расширить число его участников. Налажена связь с районными отделами образования и культуры, со школами. Словом, ведется поиск молодых дарований по всей Абхазии, который вновь завершится поэтическим вечером в главной библиотеке страны.

По словам Виолетты Елизбаровны, сейчас читателей стало гораздо меньше. Раньше обслуживали 1500 человек в день, очередь стояла за журналами, книгами, чтобы их прочитать. Сейчас такого нет. Большой поток информации идет через интернет, и многие люди отдают ему предпочтение. Безусловно, книга и интернет дополняют друг друга. Однако шелест страниц, запах типографской краски, то особое ощущение, которое испытываешь, держа в руках книгу и погружаясь в нее, ни с чем несравнимо. Недаром в давние времена библиотеку называли аптекой для души. Книга – это память, это история многих и многих поколений, это удивительный мир мудрости, знаний, открытий, мужества и добра. Ее никогда не смогут заменить ни компьютер, ни сотовый телефон.

Виолетта Иванба очень деятельный, неутомимый человек. В свое время она участвовала в акциях по оказанию помощи малоимущим и многодетным семьям Очамчырского района, в организации концертов в воинских частях, других мероприятиях.

В 2007 году Виолетта Иванба принимала участие в проходившей в Москве Международной конференции «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек», в конференции в Майкопе «Библиотеки и сохранение культурно-исторического наследия». В Майкопе она выступила с докладом о становлении и развитии сельских библиотек. Этот доклад был включен в изданный Национальной библиотекой Адыгеи сборник «Мы нашей истории пишем страницы». В 2010 году Виолетта Иванба – активный участник международного семинара «Материально техническая база библиотек Абхазии и их улучшение», организованном в Сухуме Некрасовской библиотекой Москвы и Национальной библиотекой им. И. Г. Папаскир.

Более сорока лет Виолетта Елизбаровна прожила в браке с Борисом Кирилловичем Берулава – ученым-агрономом, экономистом, внесшим в свое время весомый вклад в развитие сельского хозяйства Очамчырского района. Они вырастили дочерей Джамилю, Инну, Эллину, дали им хорошее образование. К сожалению, Борис Кириллович ушел из жизни в 2005 году. Радуют Виолетту Елизбаровну внуки. Астамур закончил Чикагский университет, факультет психологии и социологии, Виктория колледж в Чикаго, а Марианна – кандидат юридических наук, преподает в Московской академии внешней торговли. Близкие Виолетты Елизбаровны знают, что она не мыслит своей жизни без музыки – классической и эстрадной, хорошо танцует. У нее есть еще одно любимое занятие – она выращивает цветы. Прошу рассказать какие, и она смущенно улыбается.

– У меня дома в Очамчыре есть небольшой участок земли, – говорит Виолетта Елизбаровна, – Здесь я выращиваю тюльпаны, лилии, гладиолусы, недавно стала разводить хризантемы. Тюльпаны у меня разных цветов – красные, белые, желтые, бордовые. Смотришь на них – и сердце радуется. Цветы умеют поднимать настроение. Луковицы цветов для посадки мне обычно присылает дочь Инна. Она сама любительница цветов, и не только. На даче в Подмосковье она разбила яблоневый сад, посадила грушевые, сливовые деревья.

И эта тяга к земле неудивительна, ведь матушка земля дает силы, наполняет особой духовной энергией, неутолимой жаждой жизни.

Заслуженный библиотекарь Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» второй степени, обладатель многих и многих почетных наград и грамот Виолетта Елизбаровна Иванба по-прежнему полна сил, энергии, новых идей. Мы общаемся, и не только по работе. Она осталась для меня такой же близкой и родной, ведь невозможно забыть, что это человек из моего детства, которым я очень дорожу.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ