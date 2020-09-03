ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. На них победу одержал Александр Лукашенко, он возглавляет страну уже более 26 лет.

Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии общее Отечество, пишет Sputnik Беларусь.

Он отметил, что намерен сохранить это общее с Россией Отечество.

«И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», – подчеркнул Лукашенко.

Глава государства высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. По его словам, несмотря на мнение, что отношения между странами стали прохладнее, Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество, как это происходило ранее.

«Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России. – Прим.) уже сделали эти выводы», – сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что часть белорусской экономики связана с поставками сырья, комплектующих из России, тем самым даются заказы и работа для российских предприятий.

Что касается внешней политики, Лукашенко намерен придерживаться многовекового вектора.

«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику», – сказал он в Барановичах.

Лукашенко добавил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке.

Президент Белоруссии добавил, что информация, что он повернулся на Запад – медийная выдумка.

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия