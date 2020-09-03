КОЛОНКА РЕДАКТОРА

УМЕНИЕ НЕ ДОПУСТИТЬ ЗЛО

То, что сейчас происходит в Белоруссии, нельзя назвать просто протестным движением народа. На наших глазах обкатывается очередная форма смены власти в данный момент и в данном регионе. Замечено, что организаторы и заинтересованные лица в проведении революций стали применять расширенный список различных технологий, а значит, их уже не очень волнует конспирация, замаскированность, легенды для прикрытия своих действий и т.д. Нынешнее время в любой области требует проявления скорости даже при смене власти. Одесское высказывание: «Любое дело надо делать постепенно», уже не актуально.

Вспомним, когда недавно в Бейруте произошел сильнейший взрыв на складе селитры. Казалось бы, ну да, обыкновенная бесхозяйственность, которая присутствует в любом государстве. Но уже на следующий день появились протестующие, особенно молодежь, а через два дня – конкретные лозунги: «Правительство в отставку!» и прочее. Далее по отработанной схеме – митинги с вовлечением все большего количества людей. Сразу приехали большие чиновники из ряда европейских стран и открыто призвали народ к смещению правительства и заявили, что будут помогать новому составу государственных мужей, которые знают, как поступить в данной ситуации. Проще говоря, таким руководителям, которые будут держать руку под козырек, разговаривая с сильными мира сего.

Так происходило после известных событий в Афганистане, Ливии, Египте и др.

Два года назад мне пришлось побывать в Белоруссии. Страна меня поразила своей тихой, созидательной, мирной жизнью. Как часы работала мощнейшая, гигантская экономика. Я не видел «брошенных», заросших бурьяном полей. А поля такие огромные, что на них можно «поместить» такие наши города, как Новый Афон, Ткуарчал, Пицунда, Гагра, Очамчыра. Выращенные на них сельхозкультуры кормят страну, отправляются на экспорт. Госбюджет постоянно пополняется прибылью, которая дает полноценную оценку Белоруссии как государству самодостаточному и безопасному во всех отношениях. А как иначе, если во всех супермаркетах (не хуже, чем в Европе) и небольших магазинах до 90% продукты собственного производства. В достаточном и разнообразном количестве представлены товары импортного сегмента.

Если говорить о людях, то все они дисциплинированы, вежливы, свободны в суждениях, действиях, имеют личное мнение и искренне любят свою страну.

Я спросил как-то молодых людей, почему не бросают обертки, окурки себе под ноги, в кусты, а идут к мусорным бакам? На меня посмотрели, как на инопланетянина, и ответили, что это их город, зачем же мусорить. Население Белоруссии имеет возможность выезжать в любую страну мира, путешествовать, ездить в гости, на заработки и т.д.

Это хорошая, не забитая, не диктаторская страна, в которой есть разумеется, свои проблемы. Но они не давят особенным бременем на зарплаты, пенсии, социально-экономическую жизнь людей. Вот такая стабильность, развитие и движение республики по-своему, по рыночному пути, вызывало раздраженность Запада и Европы.

С первых годов президентства Александр Лукашенко провозгласил свой вектор – работать на страну и народ. «Но и вы должны знать, что за нас никто не сделает нашу страну богатой и независимой» – говорил он в те годы. Народ его услышал, поддержал. И Белоруссия стала… раздражать европейских соседей, тем что все в этой республике поставлено хорошо.

Обратите внимание, все последующие выборы Президента Лукашенко проходили открыто, в рамках закона, но в последние пять лет в Минск зачастили иностранные гости – европейские, американские. Каждый заверял, что можно сделать Белоруссию лучшей для людей, если принять «истинные ценности демократии». Как-то раз А.Лукашенко заявил заморским гостям, чтобы и не думали о «внедрении у нас института однополых браков и всякой ерунды. Каленым железом выжжем эту заразу!»

Президент Белоруссии избирался на свой пост неоднократно. Его последовательная политика была понятна и поддержана всем населением. Когда он стал то «сближаться», то «отходить», а по большому счету, заигрывать со своими политиками, действуя многовекторно, на все стороны света, появились первые ошибки, которые, как трещины, стали постепенно расползаться по всей республике. Мощный государственный корабль стал постепенно раскачиваться на волнах политического моря.

Сегодня, как оказалось, уже 20 лет в Белоруссии действуют различные западные программы и многочисленные НПО, которые, работая на сознание масс, ждали своего часа Х. И все это время А.Лукашенко на их деятельность смотрел сквозь пальцы.

Подошли президентские выборы. «Пора», – решили недруги Белоруссии и вывели на улицы людей, в первую очередь молодежь. По итогам голосования, оказалось, что 80% – за Лукашенко, а 10% – за оппозицию. Эти результаты выборов даже с новыми технологиями невозможно подтасовать. «Липа» будет очевидной. Но поднятый народ припомнил Батьке «все ошибки», в том числе те, которые он позволил себе в адрес России.

Поэтому мы видим, какая запутанная, нестабильная ситуация возникла в этой стране.

В отношении Абхазии А.Лукашенко сделал правильные шаги. Осудил войну со стороны Грузии против нас и не голосовал на заседании СНГ за блокаду Республики Абхазия. Во времена президентства С.Багапш была договоренность, что Белоруссия поможет нам сельхозтехникой и продовольствием. Разговор зашел даже о нашем признании с их стороны. Потом почему-то передумал, а приехав в Тбилиси, заявил, что территориальная целостность Грузии священна и Абхазия – часть ее. Как видно сегодня, противоречивость, порой непоследовательность, чрезмерная самонадеянность не всегда играют в пользу президента и его страны.

Мы не осуждаем А.Лукашенко. Наверное, когда любой руководитель начинает действовать во все стороны, в нем легко найти уязвимые места и в подходящий момент на них надавить.

Белоруссия выберется из этого коллапса, так как есть в ней здоровые силы и ресурсы, и А.Лукашенко сделает вывод из произошедшего. Он получил на будущее уже не молчаливую оппозицию, а реальную силу, которая сделала заметные шаги в Белоруссии и собирается в ней «работать» на полную мощность, тем более их поддерживают Европа и США. А значит, А.Лукашенко будет искать верных друзей в СНГ, в первую очередь в России, и не исключено – в лице Республики Абхазия, которая всегда с уважением относилась к Республике Беларусь. Есть уверенность, что зло в этой стране не пройдет.

Что касается геополитической игры Запада и его европейских подручных, то они хотят достигнуть желаемого – отвернуть от России по всему периметру ее границ: Белоруссию, Украину, Кавказ, Грузию, Абхазию, а далее республики Средней Азии. И вынудить Лукашенко «для сохранения своего поста» выбрать диктаторские методы правления. Для недругов Белоруссии тогда открывается широкое поле деятельности. Но это уже будет другая история.

Сейчас в Минске проверяется прочность СНГ, ее структур, договоров. Если это историческое испытание Белоруссии, допустим, закончится «победой» заморских игроков, то следующая очередь попробовать «замутить» народ, начать протестные действия – в России. Независимость не только завоевывается, признается – немаловажно ее уметь сохранить.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА