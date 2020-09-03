НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

В г. Новом Афоне открыли новый детский сад. На торжественной церемонии открытия присутствовали Президент РА Аслан Бжания, вице-премьер Кристина Озган, Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, и. о главы Администрации г. Нового Афона Темур Отырба. Строительство детского сада, начавшееся в 2017 году в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, обошлось в 136 млн рублей. По словам директора дошкольного учреждения Гунды Лакоба, принято 89 детей. «Спасибо всем, кто оказал помощь в строительстве детского сада, столь необходимого городу. Я уверена, что нашим ребятишкам будет в нем очень комфортно», – подчеркнула она. В Новом Афоне раньше был всего один детский сад, и этого было недостаточно, так как его посещали дети из близлежащих сел. В новом здании можно разместить 5 групп по 20 детей.

Номер: 86Выпуск: 3964Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия